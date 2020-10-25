華為危機｜巴爾幹半島3國響應美號召 棄中國參與5G建設

巴爾幹國家保加利亞、北馬其頓、科索沃於當地時間23日，與美國簽署高速無線網絡安全協議，一同加入美國國務院正致力推動的「淨網行動」（Clean Network）。這項協議的目的在排除「不可信賴」的中國硬件供應商，藉以消除中共等專制政權在資料私隱、安全和人權等方面「對自由世界的長期威脅」。

美聯社報道，淨網行動計劃是特朗普政府將華為及其他中國公司（如中興通訊）排除在5G網絡之外的行動之一。

美國務院網站指出，5G淨網行動是由跟美國志同道合的國家和企業所推動，以確保關鍵的電訊網絡、雲端、數據分析、行動應用、物聯網、5G技術不受到惡意侵害，而實際做法就是只仰賴值得信任、不遭中共等專制政權控制的電訊供應商。

美聯社指，美國政府官員已在歐洲各國和其他地區發起將華為排除在外的行動。華府指控華為利用自身技術為北京政府從事情報工作，對他國國家安全構成威脅。北京當局則反駁，華府的行動出於商業考慮。

美國駐索菲亞（保加利亞首都）大使館稱，保加利亞加入一個不斷壯大的國家和企業聯盟，「與越來越多的國家和企業齊一行動，致力保護其5G網絡建設免受不受信任的供應商侵害」。

美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo）早於4月底已公佈「5G乾淨通道」（5G Clean Path）計劃，開始要求所有往來美國外交機構的5G網絡流量均要遵循「乾淨路徑」，也就是在通訊路徑中不得使用任何不可信賴IT廠商的傳輸、控制、計算或儲存設備，例如華為、中興等廠商。美國國務院也公佈31間符合乾淨標準的國際廠商，包括中華電訊、遠傳電訊、台灣大哥大、亞太電訊、台灣之星等5間台灣電訊商，美國Verizon、Bell、AT&T、Sprint，及日本NTT等也在名單內。

目前澳洲、加拿大、日本、台灣、瑞典、丹麥、斯洛文尼亞、波蘭、捷克、愛沙尼亞、阿爾巴尼亞、奧地利、塞浦路斯等歐洲國家已參與「5G乾淨網絡」，或與美國簽署類似協議，英國政府7月14日也宣佈，英國電訊商在今年12月31日後就不能採購華為5G設備，已安裝的華為5G設備，也需在2027年全數移除。

法國雖不排除任何公司參與鋪設5G網絡，但法國國家資訊系統安全局（ANSSI）7月表示，法國電訊商採購華為技術設備，取得8年的許可效期後，就不再獲續約，此舉意味華為將從法國陸續淘汰。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！