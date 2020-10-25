12港人送中｜林榮基現身台北遊行 「香港人感激台灣人支持」

台灣多個公民團體今天發起撐香港遊行，3,000人次參加，目前身在台灣的銅鑼灣書店店長林榮基也現身遊行當中，他表示：「我哋香港人好感謝台灣人，喺香港人需要出面嘅聲援嘅時候，佢哋都肯出嚟。」他也認為，全球各地都有聲援12港人的行動，證明香港人受到大多數文明社會支持，香港人的抗爭也是合情合理。

「香港係一個開放城市，喺價值觀念、人權、崇尚自由民主同多數文明社會接軌。」林榮基表示，外國支持者無論參與遊行也好，參與網上論壇也好，證明香港人受到大多數文明社會的支持，而香港人的反抗合情合理。林提到，中共未來可能會釋放一些青年回港，但估計個別青年可能會被控其他罪名而獲刑，希望散佈在全世界的華人，都能支持香港人的抗爭。

被問題如何評價台灣政府支持港人的措施時，林榮基直言台灣已做得不錯，實際上很多事情是有行動但無公佈，如讓一些學生「留下來」，這是有目共睹。不過，他提到最近台灣明顯收緊了移民條件，「我希望台灣政府可以考慮得長遠啲，因為香港人移民對台灣都係正面，唔會伸手攞救濟，唔會成為負擔，佢哋亦都會認同宜家呢個政府，大家理念幾乎一致，如認同自由民主選舉」，故希望移民條件能夠跟以前一樣。

今次遊行人數比林榮基預期的少，但他仍然言謝：「我哋香港人好感謝台灣人，喺香港人需要出面嘅聲援嘅時候，（台灣人）佢哋都肯出嚟。」

對於為流亡台灣港人提供工作機會的台北「保護傘」餐廳，本月16日遭人潑糞，林榮基形容這是中共「無計可施下的小動作」。

《蘋果》記者

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