李彬豪被遣返｜台屢驅逐陸客 破壞連儂牆、促武統學者被送離境

港人李彬豪被指在台灣聘請私家偵探，跟迹香港青年訪問，被台灣當局以「在台居留事由已消失」為由，驅逐出境。過去多年，台灣亦因為政治原因驅逐來自大陸人士出境。最轟動的是去年10月破壞台大連儂牆的大陸遊客，及去年4月主張武統台灣、中國人民大學重陽研究院研究員的社會學學者李毅被驅。

香港反修例抗爭期間，台灣大學校園都設有連儂牆，可是，來自大陸的遊客李紹東，涉嫌毀損台大的連儂牆，被校方報警，控告違犯毀損罪。雖然李男辯稱是「看到連儂牆上的內容一時氣憤，才動手撕毀牆上海報」，李紹東雖然在台北地檢署問話時表示道歉、認錯，但檢察官仍決定將他遞解出境，5年內不准他再踏足台灣。

旅居美國的李毅，原計劃去年4月，到台中出席由促統團體「中國和平統一促進會」舉辦的論壇，並發表演講，可是，台灣內政部以李毅持觀光簽證入境，「不得參加政治活動」，及他過去的言論「危害國家安全和社會安定」，勒令他出境，更強調「如果不願出境就強制執行」。最後，移民署人員在一間民宿找到他，將他送到逃園機場，送上往香港的航班。

台灣陸委會在今年7月公佈，將兩名福建東南衞視的駐台記者驅逐出境。該會指，東南衞視等大陸媒體近日在台設置攝影棚，並錄製政論節目。陸委會指他們「在台從事與許可目的不符活動，已明顯違法」，這兩名記者已被廢止記者證與入境許可證，要離開台灣。

2017年4月，大陸異見人士、「新公民運動」成員張向忠，跟旅行團到台灣後，離團向當局尋求政治庇護。可是，台灣的移民署認為，張向忠曾在大陸入獄，涉及信用卡詐騙案，並非社運人士，同時，張向移民署表示想回大陸，因此安排他今早隨旅行團一同離台。張向忠在4月19日登機回到福建廈門，陸委會稱「過程順利，沒有強制」。

《蘋果》資料室

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