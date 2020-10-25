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中共開國大將羅瑞卿之子羅宇在美去世 終年76歲 曾揭鄧小平下令開槍鎮壓學生

23分鐘前
曾揭鄧小平下令開槍的解放軍前大校羅宇為已故香港女星狄娜的前夫。

北京獨立記者高瑜今午透過Twitter指出，中共開國大將、解放軍前總參謀長羅瑞卿大將的第二個兒子羅宇，於美國東岸時間22日去世，終年76歲。曾任解放軍總參謀部的羅宇不僅揭露1989年，中共已故領導人鄧小平下令開槍鎮壓學生，其另一個身份是已故香港傳奇女子狄娜（梁幗馨）的前夫。

羅宇於1944年在陝西延安出生，1963年考入北京清華大學自動控制系。1975參軍，1988年獲授大校軍銜，1989年羅宇出席法國航空展時，不滿中共下令解放軍武裝部隊鎮壓天安門學生和百姓而逾期未歸，1992年被江澤民頒令開除軍籍黨籍。

羅宇在其回憶錄《告別總參謀部》中揭露1989年六四清場時說：開槍鎮壓學生的作戰命令起草好後，先送給中央軍委副主席兼秘書長楊尚昆，趙紫陽是第一副主席；楊尚昆要鄧小平先簽才肯簽，說：「先送鄧，鄧不簽，我不簽。」於是命令先送給鄧小平，讓鄧小平簽字後，楊尚昆加簽。第38集團軍軍長徐勤先拒絕執行命令的理由就是：軍委第一副主席趙紫陽沒有簽，軍令不全、不合法，不能執行。羅宇在回憶錄透露，自己是狄娜的最後一任丈夫。

2016年，羅宇曾在香港《蘋果日報》發表 〈與習近平老弟商榷〉連載文章，其中直指中國遍地危機，「總禍根就是中共的一黨專政」。羅宇又指，要讓中國逐步民主化，需要解除禁報、解除黨禁、司法獨立、設立選舉，以及軍隊國家化。

Twitter／《蘋果》資料室

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狄娜羅宇六四鎮壓
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