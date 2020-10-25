台灣光復節｜大陸再搞研討會 線上、實體展覽齊揭幕

大陸官方近日接連舉辦有關台灣光復節活動。繼22日全國政協主席汪洋出席的研討會後，中方今天再度舉行研討會，並且舉行實體展覽。

中國人民抗日戰爭紀念館選今天上午主辦「紀念台灣光復75週年」學術座談會及線上展覽開幕儀式。座談會除強調日據時期台灣抗日史實不容忽視外，還指稱相關歷史及台灣光復的意義，在台灣「被刻意忽視」。基調仍是「反獨促統」。

至於線上展覽，則是館方和相關單位先前派員到台灣各地尋訪抗日遺跡，並拜訪抗日人士遺族，拍下的6萬餘張照片；加上抗戰期間，台灣民眾在大陸東南沿海參加抗日的2,000餘張遺跡照片。

中國國家博物館以「金甌無缺」為題的「紀念台灣光復75週年主題展」，則在今天下午開幕，屬實體展覽，內容多為100多年來自清末割台到兩岸恢復接觸時期的相關照片、文件、實物。國台辦主任劉結一也率領22日參加研討會的部份台灣統派人士出席開幕式，並參觀展覽。

陸委會早前曾強調，台灣光復與中共毫無關係；中共舉辦相關活動，對外營造「兩岸一中」的假象，是不折不扣的統戰活動。對於可能受邀參與的民眾，陸委會要強調，「反對中共此種類型的活動」。

中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！