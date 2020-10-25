北川地震｜今連震3.6級 過去5天錄得7次

2008年汶川大地震仍然記憶猶新， 四川綿陽市北川縣在過去5天來發生7次地震，今（25日）凌晨2時04分和早上11時45分，就分別錄得黎赫特制3.6級和3級地震。

中國地震台網測定，四川綿陽市北川縣凌晨2時04分發生3.6級地震，震源深度12公里。今早11時45分，北川縣又發生3級地震，震源深度18公里。

今次地震周邊5公里內的村莊有楊柳松、小嶺後村、三岩底、黃家溝、草原頂、水井溝、上馬坪、唐家院子、三支埡、馬受溪，20公里內的鄉鎮有壩底鄉、馬槽鄉、禹裡鎮、小壩鎮、開坪鄉、白什鄉、千佛鎮、桃龍藏族鄉、青片鄉、小壩羌族藏族鄉。

震央距離北川羌族自治縣12公里、距茂縣37公里、距安州區50公里、距江油市52公里、距綿竹市57公里，距綿陽市63公里，距成都市134公里。

根據中國地震台網速報目錄，北川地震震央周邊200公里內近5年來發生3級以上地震共131次，最大地震是2017年8月8日在四川阿壩州九寨溝縣發生的7級地震（距離今次震央154公里）。

北川羌族自治縣位於四川盆地西北部。全境皆山，分屬岷山和龍門山脈，境內峯巒起伏，溝壑縱橫，氣候溫和濕潤，是內地唯一一個羌族自治縣。北川是汶川大地震中受災最嚴重的區域之一。該縣面積3,083平方公里，轄下有8鎮15鄉，2014年人口24萬，2014年GDP達37億元人民幣（約43億港元）。

北川縣過去5天錄得7次地震：

25/10：凌晨2時04分，3.6級地震，震源深度12公里；早上11時45分，3級地震，震源深度18千米

23/10：凌晨1時12分，3級地震，震源深度18公里；凌晨1時41分，2.8級地震，震源深度18千米；凌晨2時24分，3級地震，震源深度18公里

22/10：早上11時03分，4.7級地震，震源深度20公里

21/10：中午12時04分，4.6級地震，震源深度17公里

光明網

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