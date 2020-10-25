鍾翰林赴台遭跟蹤｜港生李彬豪今遭台驅逐出境 涉助港黨媒蒐集情報

前「學生動源」召集人鍾翰林、洪英棠與洪心弦去年1月赴台灣，與《自由時報》政治組副主任蘇永耀、台灣青年反共救國團理事長楊月清見面，卻被偷拍放上香港《文匯報》、《大公報》頭版稱兩人暗會總統蔡英文「密使」。台灣移民署今（25日）表示，香港人李彬豪在台灣不法從事跟蹤拍攝港青訪問活動，其行為已違反《港澳條例》等規定，故廢止其在台居留許可，並於今日強制驅逐出境，且管制一定期間不得赴台。

今早7時許，李彬豪被帶往機場，乘搭長榮航空BR851早上8時05分班機返回香港，原定10時05分抵達，而航班提早於早上9時41分抵達香港國際機場。

台灣偵探社「一統徵信」被控受李彬豪委託，跟蹤香港學運人士鍾翰林等人赴台行程，照片輾轉交由《大公報》等港媒刊登。李彬豪受查時表示，是受到香港一間偵探社Pi Investigation委託，才找上「一統徵信」。台北地檢署認為徵信業者行為可鄙，但內容非屬非公開活動，不構成妨害秘密，不起訴。

對此，移民署今日發出新聞稿表示，港人李彬豪違反居留目的，在台不法從事跟監拍攝港青參訪活動，其行為已違反港澳條例等規定，予以廢止居留許可，今天將他強制驅逐出境，並管制一定期間不得來台。

內政部長徐國勇表示，台灣是自由民主的國家，不論國人及外來人士在台均有免於恐懼的自由，部份紅色媒體以僱用偵探社跟蹤拍攝等不法手段在台蒐集情報，明顯利用台灣的自由民主進行滲透、傷害人權，其行為不為民主法治社會所認同。

移民署強調，外來人士在台應遵守中華民國法律，如有不法情事，治安機關將依法究處。

香港《蘋果》記者據履歷網頁「cake resume」資料，發現李彬豪是香港大學專業進修學院的副學士，2015年赴台就讀輔大心理系，去年畢業後曾在科技公司擔任業務工程師。然而，事件被揭發後，其資料現已遭移除了。

中央社／《蘋果》資料室

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