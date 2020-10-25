兩岸諜戰｜中共黨媒翻炒舊聞做大內宣 在陸台青最怕「被消失」

中國黨媒央視本月再度炒作「台諜案」，將這兩年在大陸無端被拘的台灣人指為間諜，更發表「勿謂言之不預」的評論。這種「大內宣」操作，對兩岸之間的互不信任可謂火上澆油；特別是這波被控為台諜的4人涉牽到藍綠政，但均被無區別地以涉嫌「國家安全罪」拘捕定罪。雖然中國將責任全數推給「民進黨當局」，但此舉更進一步加深台灣民眾對中國的疑懼，且藍綠不分。

中共黨媒翻炒「台諜案」

2018年9月，中國官方首度發動官媒炒作「台諜案」，還動員學校師生與相關單位人員收看，開啟了以「國家安全」為名的「大內宣」攻勢。然而，內容片面指控台灣情報部門「色誘」、「金錢收買」、「網絡串連」，內媒以電影般的情節更引發不少台灣民眾訕笑。

此後，中共總書記習近平在《告台灣同胞書》發表「習五條」、香港爆發「反送中」運動，以及今年初蔡英文高票連任總統、全球爆發武漢肺炎疫情、台美關係快速升溫，再加上中共軍機不斷擾台，兩岸互不信任劇增，更進一步推升民間的相互敵意。

這兩年內，除了廣為人知的李明哲案外，李孟居、鄭宇欽、蔡金樹、施正屏等4人相繼在中國失蹤後被捕或行蹤不明。直到央視11日發動這一波「台諜案」宣傳，台灣民眾才赫然發現，這4人都被中方指控為「間諜」。

這一次的「台諜案」同樣是在電視被認罪，但台灣民眾除了訕笑外，更多出不少疑懼。從中國方面公佈的「證據」看來，這4名台灣人士都是「被吸收後奉命」與中方人士交流，藉此「獲取情報」。這4人能接觸的中方人士，既非黨政要員，也非軍情人員，許多「情報」更是上網就能找到的公開資訊。

台青去大陸 超怕被消失

但大陸官方刻意操作、甚至發文要台灣情報部門「勿謂言之不預」的「大內宣」手法下，已讓大陸民眾產生「台灣間諜受民進黨當局指使，在大陸無所不在」的印象；相對地，台灣民眾出現的卻是「去大陸，一不小心就被會阿共仔說成間諜」的印象。

在大陸從事服務業的鄭姓台青向中央社稱，對藍營人士被指控「台諜」表示意外，但她認為「台諜案」報道是大陸政府宣傳的一系列手法，自己無法接受大陸政府強壓認同。她指，不對政治表態一直是自己的安全立場，但在職場上，難免會遇到大陸同事用政治話題前來言語挑釁，雖然自己也想向對方爭取話語權，但「礙於在中國，真的超怕被消失」，只能默默吞下去，笑臉敷衍，以求平安。

劉姓非政府組織（NGO）工作者則指，或許是因為語言、文化看似相近之故，多數台青對於前往大陸工作的風險意識其實不高。因此，台青倘若赴陸，應盡可能在出發前搜集求援管道，因為不熟悉台灣人及外國人在中國的司法和緊急救援資訊與渠道，「每個人都可能成為受害人」。她提醒，面對中國人治的社會，在陸台青更要認清對岸給予台灣政府的有限公權力，「不要用僥倖的心態去面對中國」，行前務必做好風險評估。

學者：台諜案有殺雞儆猴的含意

台灣師範大學政治學研究所教授范世平則指，比起恫嚇台灣，中共當局這次的行為仍是以對內宣傳為主，主要目的是安撫國內高漲的民族情緒，以及來自於鷹派的壓力。「如果案子真的這麼多，怎麼不公佈新案？」他認為，中共這一系列的行動，無疑是搬石頭砸自己的腳，不但影響民間交流，而且將原本互動較為良好的藍營推向對立面。中共既想在台灣問題上擺出強勢的姿態，卻又不想使得兩岸交流中斷，同時還要安撫內部派系，導致最後呈現出這種進退失準、缺乏戰略目標的行為。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山認為，事件不至於直接中斷兩岸學術交流，「至今尚未聽說有既定的兩岸學術交流受影響而取消」，而中共的行為都有政治目的，不論是大內宣或大外宣，而這次的「台諜事件」，雖然多是舊案，但是大陸選在此刻再度提出來，也有警示「兩岸關係又比過往更加緊繃」、殺雞儆猴的含意。

中央社

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