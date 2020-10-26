零團費陷阱｜湖南夫婦跟團遊山東遭禁錮 被迫買樓付$14萬首期甩身

「零團費」陷阱死灰復燃，湖南長沙市58歲姚先生與妻子近日跟團，前往山東威海乳山兩日一夜遊，姚指旅費全免，只需預交800元人民幣（下同；約927港元）返程後這筆錢可全數退還。豈料，該旅行團是房產公司的「賣樓團」，整個旅行不讓出門、也不准他們睡覺，全程「洗腦式」要迫他們買樓。由於姚先生患有腦梗疾病，他經不起經紀逼迫，只好交出12.3萬元（約14萬港元）首期購買一套價值41萬元（約47萬港元）的商品房。

內媒記者聯絡相關職員時，對方稱，這就是「看房考察團」，吃住都是高級酒店，既然來了就要支持，如果要退房要找開發商，簽了合同就要走法律程序。

近年來，遊客被迫購物事件時有發生。近日，王女士在濟南報團去甘肅蘭州旅遊，在旅途中強制要求買玉。出發前，旅行團表示行程中要入店舖，並告訴王女士「配合着進就行，不強制買。」誰知上車去前往手信舖，導遊要求「一家最低最低兩千，不能不買，不買不能走，別讓我上廁所逮你去。」

王女士表示自己不想買玉。「導遊第一次過來跟我說，讓我必須買，早買可以早走。」導遊又稱自己這幾天不容易，但王女士明確表示：「自己沒有想要的東西，為甚麼還要買！」導遊多次催促，隨後兩人發生爭執，導遊說：「你們這樣子不是聰明的遊客，聰明的遊客不是你這樣子的跟我來吵。」

蘭州市文化市場行政綜合執法隊通報指，經調查確實甘肅吉途旅行社組織山東、重慶等地散拼遊客共18人，參加行程為「秋攝額濟，蘭州一張掖一額濟納一嘉峪關6日遊」，旅行社聘用酒泉市導遊。10月9日上午10時許，團隊按照行程約定遊覽酒泉市「酒泉奇石館」，蘆姓導遊因2名遊客未購買玉石與之發生語言爭執，爭執結束後，全團離開參觀點繼續行程，團隊遊客均未購買任何商品。

經執法人員傳召查問後，認定蘆姓導遊存在變相要求旅遊者消費行為。依據《導遊人員管理條例》第二十四條規定，決定向甘肅吉途旅行社停業整頓3個月的行政處罰，並按程序吊銷蘆的導遊證。

2013年10月1日起，內地實施《旅遊法》，聲言是用來杜絕在「零團費」旅行團之中，經常引發導遊與遊客間的爭執，明確規定一些僅向遊客收取極低費用或是免費的旅行團，一律不准成行。不過，央視隨後揭發《旅遊法》實行後，內地出現超低團費和強迫購物的情況不但沒有杜絕，還變本加厲。

Zaker

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