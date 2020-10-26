中國制裁美兵工廠洛歇馬丁 波音 雷神 反擊對台售武

美國政府早前批准向台出售總值超過18億美元（約25.8億港元）的先進武器，是總統特朗普上台以來第8次對台軍售。在北京，外交部今日宣佈對三間美國軍火商，包括洛歇馬丁（Lockheed Martin）、波音國防系統（Boeing Defense）及雷神公司（Raytheon），及在對台軍售中「發揮惡劣作用的美國有關個人和實體」實施制裁。

中國外交部發言人趙立堅今日在例行記者會上，公佈制裁三間美國軍火商的消息，但未有透露制裁何時開始實施及詳細的制裁內容。

外交部曾經多次批評美國對台售武，趙立堅在本月22日的記者會上批評，美國做法是「嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重損害中美關係和台海和平穩定」，當時，他聲稱「中方將根據形勢發展作出正當必要反應」。

然而，這次並非中國首次宣佈制裁對台售武的軍火商。早在今年7月，美國國防部國防安全合作局公佈，美國國務院已批准向台灣提供愛國者-3導彈重新認證的設備與技術時，趙立堅已聲稱要「維護國家利益」，中方決定制裁洛歇馬丁，認為是「必要措施」。去年8月，美國宣佈批准對台出售66架、由洛歇馬丁製造的F-16V戰機時，也聲稱要制裁參與售武的美國公司。前年7月12日，美國對台出售108架M1A2T「艾布拉姆斯」（Abrams）坦克及其他軍備時，中國亦宣佈要制裁雷神、通用動力陸地系統公司（General Dynamics Land Systems）等企業。但在中國宣佈制裁後，至現在都沒公佈具體的制裁細節。官媒《環球時報》亦曾經分析，認為中國可以切斷包括稀土在內的材料供應，以限制洛歇馬丁在中國的業務。

內媒《瞭望東方周刊》曾報道，指全球最大的武器生產商洛歇馬丁，在中國「還有不少業務」，包括在中國南部沿海建造10兆瓦小型熱能轉換站、為國家核電技術公司建造核反應堆冷卻劑系統，及向奧凱航空出售2部飛行模擬器，洛歇馬丁亦持有49%上海西科斯基飛機公司的股權。然而，洛歇馬丁的74%營業額是來自美國國防部、美國聯邦政機關及其他國家的軍隊，來自亞太地區的收入更只有9.7％。

中國接二連三聲稱要制裁美國軍火商，曾有分析認為這些措施只是象徵性，目的是要警告所有美國軍火商，在對台軍售上「有一條不可逾越的紅線」，期望軍火商要「小心謹慎」，千萬不要想「吃中國的飯砸中國的鍋」。

路透社／《環球時報》

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