移民台灣｜港人收入縮水三分一 最唔習慣追垃圾車

台灣的語言、文化與香港相似，加上社會風氣開放自由，移民成本也相對低廉，自去年反送中運動後，成為不少港人出走的首選移居地之一；但兩地在生活細節上，從日常的倒垃圾到每月收入，有着巨大差異，令起初赴台的港人直說：「好不習慣！」

「香港人大學畢業剛出社會的新鮮人，起薪大概有1.5萬港幣（約5.5萬元新台幣）」，來自香港、後在台唸書並踏入地產房仲業的台慶不動產逢甲家樂福加盟店中界方井源指出，港人來台後馬上會受到的衝擊，就是在房價、物價都比香港低廉的同時，所得也會直接砍到可能只有過去的三分之一；不過，他也指出，月入2.5萬至2.8萬新台幣（約6,777至7,590港元）在台灣已足夠租一個套房獨自生活，「這種價格在香港根本不可能，像大埔的小套房可能就要5,000港幣（約1.85萬元新台幣）」。

「但最不習慣的還是倒垃圾這件事了」，來台3年、在一中街開設餐酒館「沐muweichai」的港人店老闆阿東，透露在前一間店時，每天是下午4點都要派員工去等垃圾車，而且街上的公共垃圾桶還標明禁止丟棄「家庭垃圾」，讓他十分困惑，到現在還是不全然明白怎麼去區分家庭垃圾與非家庭垃圾。

而來台4年、在五權路上開設文具店「發現了文房生活 LostnFound」的港人老闆也表示，店附近每周二、周四垃圾車都不會來，老婆還曾問別人該怎麼處理這兩天的垃圾，被指「香港人就是被寵壞」。他解釋，香港有清潔工人每日收拾放在門外的垃圾，而在台灣甚至還得上演追垃圾車戲碼，令他大感神奇。

除了垃圾清運處理之外，「去銀行」這件事，也令不少港人感到非常困擾，阿朗表示，在金融業發達又盛行的香港，若是想轉賬給他人，只要直接隨便拿張小紙條、寫上對方收賬戶口號碼與名字，之後交給櫃檯，就可以直接進行轉賬，可是在台灣，要填寫銀行的表格，甚至很多時候要寫數字的中文大寫，整個流程繁瑣不少。

不僅如此，阿郎也透露，香港銀行幾乎已經沒在用印章了，印章在台灣則是出入銀行必備；在香港銀行簽名直接簽草寫都沒關係，在台灣卻得一筆一畫寫正楷；過去在香港曾待過旅遊業、幫人們辦理入台證的阿東就表示：「那時都要提醒辦理的香港人們不能簽名，而是要『寫名字』，他們都超困惑。」

即使香港人也會拜神，但對台灣人來說，拜神在生活中相當重要。阿東認為，台灣的廟對他們這樣的異鄉人來說，更像是一種與生活相互結合的藝術，除了在廟宇的建築就可以看到不同神尊的故事，還會有像是電音三太子這樣的另類現代化改造，十分特別；同時，他更指出，台灣做生意的人更在意有沒有拜神，「特別是土地公，讓我現在都覺得沒拜好像真的有差，忘記了還會隔天趕快去補拜」。

在2月從香港移民到台灣、也開設粉絲專頁「港女移民台灣創業之日常」分享自己在台見聞的版主「港女」就表示，其實除了薪金、垃圾、去銀行之外，單是台灣人愛用通訊軟體Line而非WhatsApp這件事，就與香港人存在相當巨大的差異，「但這些差異也沒有好或不好，畢竟移民來一個新地方生活，本來就是要自己去學習與適應那邊的文化」。

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