中方規定6駐華美媒申報人事及財務紀錄 報復美方曾列6華媒為「外國使團」

中國外交部發言人趙立堅就中方針對美方早前增列6間中國媒體為「外國使團」，表示會採取對等反制措施，指會要求美國廣播公司（ABC）、《洛杉磯時報》、明尼蘇達公共電台、美國國家事務出版公司、《新聞周刊》及美國專題新聞社等6間美國媒體駐華分社，自即日起、於7日內，向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營及所擁有不動產信息等書面材料。

趙立堅表示，美國政府對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報道活動，無端設限，無理刁難，不斷升級，對中國媒體的歧視和政治打壓。針對美方此次將6間中國媒體增列為「外國使團」，中方上周已表明嚴正立場，要求美方改弦更張，糾正錯誤，撤回將中方6間媒體作為「外國使團」列管，但美方全然不顧中方正當合理要求和嚴正警告，執意升級對中國媒體駐美機構和人員的政治打壓和污名化行動。

趙強調，中方上述措施完全是必要的對等反制、正當合理防衞。美方有關做法專門針對中國媒體，是基於冷戰思維和意識形態偏見，嚴重損害中國媒體的聲譽和形象，嚴重影響中國媒體在美正常運作。

外交部網站

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