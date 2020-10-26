五中全會｜王軍濤分析：習缺毛澤東鄧小平本事及自信 要靠大內宣提升政治地位

中共第十九屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）今天起一連四日召開。在五中全會召開前，內地官媒近日再次大談特談中共總書記習近平的「治國理政」方針，令外界猜測，習近平意圖通過掌控意識形態來達到其個人政治野心，繼續在2022年中共二十大之後獨攬大權。

美國之音引述分析人士指，習近平在2022年中共二十大前，會大力集權，通過「習家軍」完成人事佈局，並以4大心腹為核心，分別是中共中央書記處書記丁薛祥，國務院副總理劉鶴，國家發改委主任何立峰和中組部部長陳希。

彭博社近日發表文章稱，將「習近平思想」作為中國社會和生活各個方面的指導思想的努力，將會影響將於10月26日召開、約有300位中共高層官員參加的中共十九大五中全會。全會將首次起草一個到2035年的更長期的藍圖。文章稱，這可能是現年67歲的習近平會繼續掌權期限的最新暗示。

該文指，大力宣傳「習思想」對於習近平讓反對者噤聲，到2022年以後仍謀求第3個5年任期繼續掌權極為重要。一旦「習近平思想」確立，習近平將被提升到與毛澤東一樣的政治地位，更令外界難以懷疑他的指令。

中國民主黨全委會主席、哥倫比亞大學政治學博士王軍濤表示，習近平在建立獨裁的過程中，得罪了太多的利益集團和勢力，令政治安全成為最重要的，壓倒一切的事情，而他本人又缺乏像毛澤東、鄧小平那樣的本事和自信，需要通過鋪天蓋地的各種宣傳，來鞏固和提升自己的政治地位。

王軍濤說：「他（習近平）這個人畢竟不是打天下出來的，毛和鄧有這個本事，我敢讓你先走，我後發制人。習知道他沒有後發制人的本錢，所以他必須先發制人。所以他現在退不下來。我覺得他到死都退不下來，因為現在服他的人，聽他的人都是沒有甚麼本事的，現在有本事的都是不聽他的。他一點權力都不敢分給別人，生怕別人把他搞掉了。」

悉尼科技大學教授、中國問題專家馮崇義則說，經過幾十年改革開放，畢竟時代變了，習近平不可能像毛澤東那樣獲得「發自內心」的全民崇拜，只是靠手中的權力資源要脅世人，希望持續掌權。馮崇義說：「他當然有這個野心，像任志強所講的他要當皇帝，誰擋他的路就滅掉你。但是呢，這個時代不一樣了。他這樣做只會讓世人感覺到更加惡心。習現在在他的同僚裏頭，絕對可能有當年像毛身邊，包括權力核心，有一批對毛死心塌地的忠誠的那種人。所以，他做個人崇拜，搞這個習思想，只是他掌控着這個權力資源，強迫讓你表態，讓你做。不可能達到毛時代那種發自內心的個人崇拜。世道人心已經發生了根本性的變化。」

香港前政協委員劉夢熊也表示，習近平確實有2022年後繼續掌權的戰略意圖，但從他8年來的內政外交成果看，他遠沒有做到讓人心服口服的程度。劉夢熊說：「毛思想當年之所以在全國可以說是統帥一切，由於是毛本身在建黨、建軍、建國方面，以共產黨的觀點來講呢，他有開國領袖的功勳在。但是問題是，習上台這8年，他所做的從內政到外交，是否具有這樣的成績單拿出來，讓全黨、全軍、全國人民心服口服？他的根基是否有穩固的根基呢？這是大打折扣的，大有疑問的。」

美國之音亦在報道中指，在習近平的統治下，任何懷疑和批評習近平或「習思想」的人都不被容忍，妄議中央、政治上不忠誠，都可以成為審查調查官員的依據。彭博社就曾報道，近幾年來，中共的反腐機構中央紀委國家監委已經警告過20個中央部委，批評他們在掌握和落實「習思想」上做得不夠。

有分析人士指出，自由派法學家、前清華大學教授許章潤、華遠集團前董事長任志強、前中央黨校教授蔡霞、北京私營出版人耿瀟男等有影響力人物相繼被整肅，就是因為他／她們沒有做中共所說的「政治上的明白人」，顯示出當局要「槍打出頭鳥」和「殺一儆百」，消除任何反對獨裁聲音的意圖。

美國之音

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