新疆疫情反彈 暴增137確診

新疆喀什突然大規模爆發武漢肺炎疫情，一天內新增137宗確診，當地疫情防控指揮部啟動一級應急響應，已向超過283萬巿民採樣化驗，預計明天完成全民檢測。根據中國衞健委最新數字，昨天新增15宗境外輸入個案，全國累計85,790人確診，4,634人死亡。

調2,500人作全民檢測

官方昨公佈調查結果，指新疆喀什地區疏附縣前天進行常態檢疫，發現一名17歲少女確診，她住疏附縣站敏鄉二村，在縣內一間製衣廠工作，平時住工廠宿舍，近期曾三次回家休息。少女家中有四人，她與家人今年一直都在疏附縣，皆無外出、手術及其他疾病紀錄。少女已被送到定點醫院隔離觀察，她沒發燒和咳嗽，是無症狀感染者，已對密切接觸者進行檢測。疾控部門昨在少女工作的製衣廠，為831人檢驗，結果均為陰性；同時為16名密切接觸者及相關人士，共406人檢測，結果137人確診，均與少女父母打工的工廠有關。包括首宗病例在內全部183人，全屬無症狀感染者，但少女父母及兄長檢測結果為陰性。

中國衞健委昨經派工作組赴新疆喀什，當地疫情防控指揮部啟動應急響應機制，抽調2,500人實施全民檢測，預計明天檢測完畢。截至昨天下午2時，喀什地區要為474.65萬人檢測，已為283.53萬人採集樣本，約佔總人數六成，已有結果為33.48萬人，暫未有異常。為確保學生安全，各中小學及幼兒園暫時停課至下周五，待檢測完成後復課。

前日網上流傳喀什封城消息，指航班取消，屋苑禁進出，更有當地網民指街市物資被搶空，目前新疆喀什機場已恢復運作，航班正常飛行，但所有旅客必須持有檢測報告才能登機。

新華網