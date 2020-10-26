五中全會｜五年一度政黨會議 「一中」到「七中」究竟做啲乜？

中共十九屆中央委員會第五次全體會議（簡稱「五中全會」）於26日至29日，在北京京西賓館舉行。在武漢肺炎、中美對抗、全球經濟衰退的特殊背景下，這次政治會議備受關注。但何謂「五中全會」？

「五中全會」是一場政黨層級的會議，而非政府會議，但由於內地為一黨專政，因此其影響力甚至大於政府層面的「國務院全體會議」，以及中國的橡皮圖章議會——「全國人民代表大會」和「全國人民政治協商會議」。舉例而言，中國改革開放的起點被認為始於中共十一屆三中全會；習近平上台，始於中共十八屆全國代表大會。

中共五年一度舉行全國代表大會，選出新一屆中央委員會，每屆中央委員會在五年任期內，通常開七次全體會議，每年至少一次。今年「五中全會」，第十九屆中央委員會委員人數有204人，所有委員都必須出席。

內地在改革開放後，逐漸形成政治傳統，每次黨代會後要進行七次中央委員會全體會議，每次全會也有不同的任務。按慣例，「一中全會」討論中共黨的人事；「二中全會」討論國家機構的人事；「三中全會」通常要為本屆中共中央和政府規劃一個論述、一個路線；「五中全會」會開始規劃下一個五年規劃；「七中全會」則擔負着「承上啟下」的工作。一般來說，「四中全會」和「六中全會」基本上「沒事可做」，通常是「務虛」，進行黨的「精神建設」。

回顧中共黨史，一些具有重大轉折性的決策，多是在「三中全會」上作出的，如十一屆「三中全會」提出把「以階級鬥爭為綱」轉移到社會主義現代化建設上來；十二屆「三中全會」標誌着改革由農村走向城市；十四屆「三中全會」提出建立社會主義市場經濟體制。

自中共十六大開始，「五中全會」首次開始討論下一個五年規劃；今年「五中全會」將審議「十四五規劃」。所謂「十四五規劃」，其全稱是「中國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要」，亦即自1953年開始制定第一個「五年計劃」以來的第十四個「五年計劃」。

在中共的官方語境中，「十四五」規劃顯得十分重要。「五中全會」前就表示，「『十四五』時期是在全面建成小康社會基礎上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一個五年，意義十分重大。」

「新的五年計劃似乎可能反映出兩大主題——經濟復蘇和減少美國的影響。」安德思資產管理公司董事總經理陸修泉（Brock Silvers）向BBC中文表示，目前經濟復蘇似乎被官方統計高估了，中國政府在未來的規劃可能會繼續樂觀，目標可能是實現短期強勁增長，而中期經濟復蘇到疫情前水平，實際上，這兩個目標可能都會不如預期。

「十四五規劃」的另一重意義在於，中國的壓力劇增，官方稱之為「我國發展的內部條件和外部環境正在發生深刻複雜變化」。BBC中文認為，如果未來五年GDP增速目標制定過高，各省可能會比照「十四五」規劃制定自身更高的發展目標，這會刺激地方政府繼續推高債務，加重過剩產能，使整個系統風險不減反增。

BBC中文網／《中時》電子報／《蘋果》資料室

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