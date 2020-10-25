疫下撲水無門　難拉動GDP增速

背景

不少專家分析，「十四五」時期的經濟增速目標將在5%至5.5%或5%至6%左右，相信一定比「十三五」時6.5%以上為低。花旗報告指，2019年內地消費佔GDP升至39%，仍遠不及美國逾三分之二的佔比，反映刺激消費上仍然欠缺。官方近日亦公佈GDP第三季增速是4.9%，遜於市場預期。

分析

對於「十四五」目標可能在5%至5.5%，吳明德直言雖無證據，但從常識和生活觀察，認為內地官方的宏觀數據往往講不通。他指中共一貫假大空，觀察經濟表現最重要看人民實際生活，「睇幾個大城市的居民有沒有使錢便知道」。他舉例指，官方聲稱GDP在第三季復甦，但十一黃金周的消費支出數據卻大跌12%，他說：「即是唔同部門嘅人做嘢無夾過數」。他又指，疫情未明下外資流入增加是難以置信，「究竟哪些外國公司、哪些外國公司由哪些人持有，係咪中共自己權貴擁有，要班水返嚟救命呢？喺疫情之下，內地有咩政策能吸引人湧錢入嚟？」認為現況欠缺說服力。

GDP計算可由個人消費開支、投資額、政府開支及淨出口值的總和來計算。曾評估美中脫鈎會影響內地30%GDP的內地經濟學者胡星斗稱，政府一直大力投資基建當然可拉動GDP增速，但不代表能改善民生及有助科技創新，「像目前大規模開建機場，不管未來有沒有需要，這是個大問題」。