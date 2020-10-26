山東一統計局現「投毒案」 員工為報復在食水投激素

山東省威海乳山市統計局爆發投毒案，該局人員及當地公安均證實，一名工作人員對於員工任用情況不滿而報復，自2017年8月起將刺激母豬發情用的激素，加入飲用水中，不少工作人員都曾飲用過，目前案件已移交檢察院起訴。

近日網上廣傳乳山市統計局的飲用水被「投毒」事件，聲稱一名員工不滿員工任用，「在網上購買了刺激母豬發情用的激素，通過針管注射進統計局日常喝的大桶水裏，統計局所有辦公室都在喝被投毒的水源」。網上聲稱，「在兩年的時間裏，乳山市統計局上至局長、下至保安，大家都像吃了四月肥一樣的長肉」。

內地媒體致電當地多個部門查證，當地公安局證實事件，並稱案件已偵查完畢，已移交檢察院起訴。公安稱，事件確實涉及「一種激素類的物質」，但是否母豬發情激素就不能確定，亦不透露涉案者身份。

乳山市統計局一名工作人員亦證實確有此事，「但網上的消息確實是有點誇大了」。工作人員輕描淡寫的說「可能是大家之間有矛盾，我在你的水裏放了一點髒東西」，「不是甚麼毒藥，具體投的是甚麼東西，結果並未對外公佈」。這名工作人員又稱，目前統計局大部份人都正常上班，「沒有網上說的那麼嚴重」。

另一名工作人員則指出，犯案者只是一名「科室的普通工作人員」，「不是領導或負責人」，犯案原因可能是局方進行賠償時「進行得比較慢」。當被問及兩年多來有沒有發現水有味道時，工作人員稱「沒甚麼感覺」，局方亦安排工作人員做集體檢查，「（對健康）沒甚麼大的影響」。

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