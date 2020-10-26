共軍機擾台｜頻侵西南空域找美核潛艦 台軍啟動5天4夜「戰備周」操演

解放軍近日頻頻派出運-8反潛機入侵台西南空域，官方喉舌《環球時報》今日報道指出，解放軍很可能是為了尋找美國核子潛艦，才派出運-8反潛機。

《環時》指出，解放軍出動反潛機的目的「當然是去找潛艇」，而在台灣南部海域，可能出現的潛艇「有5個來源：解放軍自己的、台軍的、日本海上自衞隊的、澳洲海軍的，還有美國海軍的。」

文章接着說，由於台灣、日本的潛艇數量少，澳洲潛艇老舊，所以運-8的目標很可能就是美國核子潛艦，而且還判定，只要美國航母戰鬥群出現在菲律賓海，美國核動力潛艦便很可能出現在台灣西南海域。文中寫著：「如今美國航母不被允許進入香港，但只要它們還在中國領海附近遊蕩，就一定會有核潛艇在更靠近海岸線的地方護航。再考慮到核潛艇可能執行的情報任務，在台灣南部發現攻擊型核潛艇的概率還是挺大的。」

至於為何針對美國核動力潛艦？《環時》指出，是為了蒐集資訊，「能在未來的海上對抗當中，迅速判定來者何人」、「反潛飛機的航程和活動範圍也是有限的，不可能在第一島鏈之內漫無邊際地搜索。如今美國航母打擊群在南海的頻繁活動，等於把核潛艇作為『樣品』自己送上門來，怎麼能放過這樣的好機會呢？」

文中最後寫着：「解放軍反潛機在台灣南部海域的活動，可能並不是直接針對台灣海軍，而是針對為台灣提供保護的幕後黑手。」

在解放軍不斷以海空機艦擾台之際，為強化國軍各作戰區熟稔戰場實況，台軍以「模擬中共解放軍可能犯台模式」進行第四季「戰備訓練實兵演練」，並由花東地區的第二作戰區及北部第三作戰區，首先執行「戰備訓練周」操演，以5天4夜不間斷的方式驗證國土防衞作戰。

此外，位於澎湖的第一作戰區、南部的第四作戰區、中部的第五作戰區則是在下周一執行本季的「戰備訓練周」的實兵操演。

第二、第三作戰區的「戰備訓練周」操演即將於今晚10時30分啟動，模擬中共解放軍已進行大規模部隊的集結，並準備進行犯台攻擊，因此陸軍花東防衛指揮部及陸軍六軍團，今晚展開部隊進入戰術位置，同時並啟動戰力防護的部署，包括花蓮空軍基地、台北松山機場、新竹空軍基地，也都由地區守備部隊進駐，與空軍防砲部隊共同擔負起機場防空及護衞的工作。

另外，6軍團所屬的21砲指部也會將「雷霆2千」多管火箭部署在新竹海岸，戰車部隊及負責地區防空的防空部隊也都會往濱海陣地前進，準備執行國土防衛作戰中的「濱海決勝」、「灘岸殲敵」的任務。

而為確保戰力的持續發揮，駐守在龍潭601旅的AH-64E阿帕奇攻擊直升機與UH-60M黑鷹直升機，今晚也都會立即執行疏散及戰力保存，據了解，航特部601旅在已規劃在本周內會降落新竹高鐵旁的世興空氣品質淨化區，進行熱加油及熱掛彈的戰時補給任務，以持續發揚火力。

《環球時報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！