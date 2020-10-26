人權律師常瑋平失聯多日 父親和代表律師促公安交代

曾代理多宗公民權益案件的陝西人權律師常瑋平，去年底被指涉及危害國家安全，一直在陝西家鄕處於取保候審狀態，近日還自拍影片透露自己被關押期間曾遭受酷刑。不過，該影片上載網不久後，常瑋平於上周四在家鄉再次失聯，他的父親和律師早上到公安局，要求當局交代細節。

香港電台引述常瑋平的代表律師張庭源表示，早上向3名便衣警員提出要求交代常瑋平是否已被正式立案、涉及的強制措施等，並向公安申請會見常瑋平，及爭取取保候審。

中國人權律師團上周發出聲明，表示常瑋平的妻子22日接到陝西省寶雞市國保的電話，告訴她常瑋平因違反法律，被國保以指定監所居住的方式拘留。當他妻子希望進一步問細節時，國保就掛掉電話，之後也不再接聽家屬來電。中國人權律師團在聲明中寫道：「22日晚寶雞國保還對常瑋平在寶雞鳳翔縣和深圳的家分別進行了搜查，但未出示任何搜查手續。」

常瑋平於本月16日自拍影片上載到YouTube，他強調自己去年參與廈門聚會，並未違反中國法律，也堅信自己無罪。常又提到被逮捕後，受到寶雞市公安的酷刑對待。他說：「我被鎖在保泰賓館招待所的房間內的老虎凳上，每天24小時，長達10天。這是一種極端的酷刑，對我造成的傷害是，我右手的食指與無名指到現在依然麻木，沒有知覺或知覺不正常。」

常瑋平當時還稱，自從他被取保候審後，當地公安仍然每天早上打電話給他，並指定每周與他見面。他也提到，在指定監所居住期間，寶雞市公安在10天內對他做了16次錄口供，並將他所有社會關係、相關言論、所辦的案件與出入境資料等信息都搜集起來。

常瑋平在影片中說：「他們並沒有找到關於我涉嫌犯罪的證據，但他們的行為對我生活造成極大困擾，也讓我朋友圈與法律工作單位當中的員工收到極大傷害與騷擾。」他坦言，目前雖然處於焦慮狀態，但並未出現致命的重大傷害；而他也作出承諾，即使失去自由，也不會自殺或自殘：「我不會接受官派律師，因為我已經委託了律師。」

去年底內地爆發「12.26大抓捕」事件中，多名異見人士與人權律師因參與一場在廈門舉辦的非正式集會，陸續被當局逮捕，後來以取保候審的方式繼續遭警方控制。除了被正式逮捕的許志永與丁家喜外，常瑋平也在參與了廈門的聚會後，於今年1月被陝西寶雞市公安以「煽動顛覆國家政權罪」秘密關押了10天，後來獲得取保候審。

常瑋平長年代理公益法律或維權案件，案件涉及的議題包括愛滋歧視、乙型肝炎歧視、職場性騷擾、性別歧視等議題。他同時也是「就業歧視律師團」、「彩虹律師團」、「問題疫苗志願團」的成員。

香港電台／德國之聲

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