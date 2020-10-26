近百艘大陸抽砂船包圍馬祖 燈光綿延海面數公里

大陸抽砂船經常越界到台灣馬祖海域盜砂，台灣上周一（19日）才羈押11名船員，但大陸反而變本加厲，昨天（25日）有近百艘抽砂船在南竿馬港至仁愛村海域包圍南竿島。台灣《蘋果新聞網》昨晚7時前往南竿津沙地區，發現抽砂船燈光綿延海面，囂張無比。馬祖海巡隊表示，清晨至今已驅離4艘運砂船及1艘抽砂船，目前其他抽砂船均未越界；艦隊分署也調派新北艦趕來支援。

馬祖海巡隊表示，今天清晨以近岸雷達發現中國船隻越界，立即調派南竿及莒光駐地2艘巡防艇趕往查處，因抽運砂船船舷太高及現場海象不佳，僅驅離4艘運砂船及1艘抽砂船，不過其他中國抽砂船多數在莒光與南竿間之航道，不在6,000米禁限制水域內。

馬祖海巡隊指出，去年至今年9月底止，登檢帶案大陸抽砂船6艘、沒收罰金及拍賣繳納國庫金額高達1.5億新台幣（下同，約4,066萬港元），行政罰鍰已達700萬元（約190萬港元）。馬祖海巡隊將持續加強南北竿及莒光周邊海域巡防勤務，結合大型艦船能量，強力執行驅離及取締越界大陸船隻，確保馬祖海域海洋資源永續發展。

台灣《蘋果新聞網》

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