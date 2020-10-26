華為危機｜「絕版」晶片製Mate40系列手機料月底公佈 每部最少加價$1,156

華為被美國制裁，他們自行研製的麒麟9000晶片數量有很，很快會「絕版」，內媒報道華為目前仍在全力生產Mate40系列手機，預計內地行貨將會在本月30日公佈，並預計產量「相當有限」，會一機難求，更有經銷商已聲言，開賣後每部都會加價至少1,000元人民幣（約1,156港元）。

新浪科技報道，華為已開始大規模生產Mate40系列手機，這系列手機前期主要是售予國內市場，銷售版本是Mate40 Pro系列，配備與Mate40 Pro+幾乎相差無幾，但售價實惠不少。外媒早前曾指，Mate40 Pro的配備是8+256 GB和8+512 GB版本，而Mate40 Pro+則是12+256 GB版本。

這系列手機會以華為的麒麟9000晶片作為處理器，這種5nm製程、內有四個Cortex-A77核心，並內置5G、WiFi 6支援的晶片，都是由台積電生產，在美國禁令下，華為已無法取得更多晶片，現在仍未知華為存貨還有多少。

然而，內地的手機經銷商都認為麒麟9000晶片存量相當有限，Mate40系列手機肯定是一機難求。內地未有公佈新手機售價，外媒之前曾報道，指Mate40 Pro與Mate40 Pro+分別定價1,200及1,400歐元（約10,988及12,820港元），內地供應鏈消息人士則稱，Mate40 Pro售價會超過6,000元人民幣（約6,938港元），Mate40 Pro+則售約8,000元人民幣（約9,251港元）左右。內地有經銷商表明，新手機推出後最少每部會加價1,000元人民幣。

對於花上萬元買一部國產手機，有網民批評：「華為你真的飄了，這個價格為甚麼不去買三星S20呢？」「沒谷歌（Google）海外會有人買？留在國內自嗨（自High）吧！」「大量也不會有多少吧，但是加價的東西絕對不會要，你們慢慢炒吧！」

新浪科技

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