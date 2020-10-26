【本報訊】中共開國大將羅瑞卿的次子、已故息影女星狄娜（原名梁幗馨）的第二任丈夫羅宇，日前在美國病逝，終年76歲。羅宇在1989年「六四」後因為不滿中共出兵鎮壓民主運動，翌年出走中國並與在軍火交易相識的狄娜秘密結婚。他晚年出版回憶錄披露六四屠城內幕，並在《蘋果日報》撰寫多篇文章，呼籲中共總書記習近平結束一黨專政，實現中國民主化。

北京獨立記者高瑜昨晚在Twitter公佈羅宇死訊，指他在紐約時間22日晚上9時半（香港時間23日上午9時半）在美去世。內地自由派經濟學者夏業良留言：「還記得兩年多前在紐約的聚會與長談，沒想到羅宇兄這麼快就離開人世。」在內地微博也有人轉發羅宇去世消息，並附上其少年舊照及他早年與狄娜合照。有網民形容他「值得尊敬」，但未提及其政治主張。

父為開國元老遭批鬥

1944年10月，羅宇生於中共革命根據地陝北延安，父親是中共革命元老、上世紀六十年代曾任解放軍總參謀長兼國務院副總理的羅瑞卿。羅瑞卿在1966年文革爆發前夕被指「反對毛主席」被打倒，憤而跳樓自殺未遂致殘，羅宇翌年也被誣陷入獄五年。父親在文革後期復出，羅宇在1975年加入總參謀部裝備部空軍處。

八十年代中期後，羅宇長年在總參謀部航空裝備處工作，曾赴美國任戰機改裝聯絡組長，當年中國與西方關係良好，他多次出國洽談軍火交易。他在2015年出版的回憶錄《告別總參謀部》披露，1987年他與當時為意大利軍火商中間人的「奇女子」狄娜初相識，一手促成意大利向中國出售空對空導彈，兩人其後相戀結婚。

羅宇又在書中透露，六四前夕赴法國參加航展，在巴黎驚聞北京開槍鎮壓學生，因此逾期未歸，至6月21日才返回北京，因此要「停職檢查」，同年9月辭去裝備部航空裝備處處長職務。他還披露六四「清場」內幕，引述總參謀部作戰部的軍官指，開槍鎮壓的作戰命令起草好後，先送給當年身兼中央軍委常務副主席的國家主席楊尚昆簽字，但楊要求先送交給中央軍委主席鄧小平簽字：「鄧不簽，我不簽。」於是命令就先由鄧簽字楊再加簽。第38集團軍軍長徐勤先拒絕執行命令，因命令沒軍委第一副主席趙紫陽的簽字，「軍令不全、不合法，不能執行」。

指中共一黨專政是禍根

羅宇在1990年藉隨團赴歐出走中國，從此與中共分道揚鑣，兩年後被開除軍籍和黨籍。由於父親羅瑞卿和習近平父親習仲勛相識，近年他在《蘋果日報》發表了合共31篇的 〈與習近平老弟商榷〉文章，直指中國遍地危機的「總禍根就是中共的一黨專政」，認為要讓中國民主化就要解除報禁、黨禁，實行司法獨立和軍隊國家化等。