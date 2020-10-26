五中全會｜揭幕會場保安嚴密 京西賓館一帶封路

五中全會今日召開，將審議「十四五規劃」及「2035年遠景目標」，舉行會議地點為「京西賓館」，今日附近一帶保安嚴密，多名便衣警在場戒備，也泊有大量公安車輛，附近多個路段已被封鎖。

《日經亞洲評論》的「北京日記」作者發現，京西賓館由身穿迷彩服的士兵把守，周圍是帶刺的高牆。21日下午，作者驅車經過時，看到除了士兵外，還比平時更多的警察，並認為他們一定是在守衞某個重要的人物。

京西賓館突然保安升級，自然讓人聯繫到即將於26日登場的五中全會，屆時將有300多名中央委員及候補委員到場。

五中全會之前，中共早已是內憂外患不斷，在中共黨內權鬥暗湧不斷。

中共政治局上月底的會議上，中共拋出一個中央委員會工作條例，意在強化國家主席習近平的核心地位。習近平10月12日南下廣東3天就緊急回京，外界多認為與五中全會事關未來權力持續，習近平必須回去有所佈置及籌備有關。

公開資料顯示，京西賓館位於北京市海掟區羊坊店路1號，於1959年開始興建，1964年建成並投入使用。原隸屬於中共軍方總參謀部管理保障部，2016年轉隸中央軍委機關事務管理總局，為正師級單位。

京西賓館歷來是作為中共官方高規格專用賓館和內部會議場所。除了中共的中央全會、全國兩會，京西賓館也會舉辦其他會議。目前京西賓館仍未對外開放，是最老牌的內部使用招待所。

《新京報》微信號「政事兒」文章指，京西賓館堪稱最神秘，只有門牌而無招牌，該地在北京羊坊店和復興路交界處，馬路對面是軍事博物館、中央電視台，京西賓館只有門牌：「羊坊店1號」。報道還指，京西賓館的安保森嚴，身份證、工作證、記者證都不管用。

官方發佈的資料顯示，京西賓館一直是軍事化管理，守衛森嚴。

央視／《新京報》／《日經亞洲評論》

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