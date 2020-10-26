中天生死戰｜蔡衍明親赴續牌聽證會 律師反駁NCC裁罰 千名「韓粉」撐場

台灣中天新聞台續牌審查聽證會今（26日）展開，最大股東「神旺投資」董事長蔡衍明於聽證會開始前已抵達會場，準備出現聽證會。國家通訊委員會（NCC）表示，事前雖未收到其明確出席訊息，但仍歡迎這位關鍵人物親自出席說明。代表中天出席的還有董事林柏川、新聞部副總梁天霞，以及3名律師代表。世新大學副校長陳清河以證人身份出席聽證會。

蔡衍明日前以頭版廣告刊登中天電視最大股東「蔡衍明董事長期待與NCC直接對話」，前提是要有預備聽證並提供詳細資料。

中天委任律師方伯勳稱，NCC所關注是否有營運不善問題，如果是財務，中天這幾年是有獲利，並沒有這個問題，如果違規裁罰案件是否過多，從2014年取得執照，前3年評鑑是合格，也沒有任何裁罰紀錄，之後才有21宗裁罰。律師又稱，21宗遭裁罰案件中，認為和政治有關14宗，非政治7宗，且全部只有5宗成立、罰款僅113萬元新台幣（約30萬港元），其中4宗還是基於尊重主管機關職權，沒有提出異議，其他16宗都還在爭訟中，認為不該以未確定案件作為執照是否批准的依據。

NCC今早的聽證會閉門進行，不開放讓一般民眾入場。NCC門口集結大約千名「韓粉」（高雄前市長韓國瑜支持者）舉牌抗議，警方也動員百人在現場戒備、蒐證。到場抗議的韓粉舉起一個白色的告示牌，牌上寫上「守護民主價值，捍衞新聞自由」，其中一名穿着橙衣男子手上拿着一張寫滿字的海報，另一名粉衣女子則高舉寫有「言論自由，捍衞第四權」的黑色布條。百名警員手持盾牌守在NCC門口戒備，雙方目前並未發生衝突。

行政院長蘇貞昌今日回應指，對中天的審查不是關乎台灣的問題，而是執照到期是否續牌，對於這個電視台視頻有否違法、有否做到設台的本意跟條件，獨立機構NCC依法行使職權、獨立運作，外界不應該多做干涉批評。

他又稱，NCC的委員都是學有專長、經過立法院同意就任，會依法行使職權，同時，對於相關頻道未到期，是不是繼續延期等，都會進行最公正的審理，政府不會干預。蘇貞昌又指，中國黑客擾亂全世界，已經不只是台灣，但台灣作為第一線也素有經驗，總統蔡英文一直以來要求每一個部門都要做好資訊安全管理，「資安就是國安」，政府也從過往的經驗中吸取教訓，持續戰戰兢兢，絕不讓黑客得逞。

根據台灣法令，NCC每6年為電視執照續牌，會經過外部諮詢委員會進行初審，以及NCC委員的複審。今年8月，NCC已針對將於12月10日到期的中天續牌進行初審，初審結果是6票不同意續牌，3票同意續片，並作出「待改進」的建議，NCC預料將於11月由7名委員進行複審，決定是否通過為中天續牌。

中央社／台灣《蘋果新聞網》／三立新聞網

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