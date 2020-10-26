中國共產黨標榜「無神論」，諷刺的是官員不信馬列，卻信風水符水，寧夏回族自治區政協原常委、人口資源環境委員會原副主任委員王政受賄罪成立，一審判刑十年六個月，原來除了貪污，他還「搞迷信活動」，早前被紀檢機關調查，專門找「神婆」作法，希望獲「神力」護體，渡過難關。

吞護符望能避調查

報道指王政數年前收受私人企業老闆賄賂10萬元人民幣（下同．約11.6萬港元），但他事後主動上繳賄款，僅受警告處分，不過此事令他擔心會被揭發連串重大違紀違法罪行，於是踏上求神之路。兩年前，王政特地到鹽池縣拜訪神婆，他指神婆拿紙在他臉上抹了幾下，一邊說組織不會發現其他問題，仕途一切順利，「說完就在黃紙上畫了個東西，具體也不知道叫啥，畫的那個符號我也不認識」。王政表示此後他將神婆贈予的護身符夾在腋下，一周後，遵照神婆指將其燒毀，並將紙灰吞下，自以為能得到神靈庇佑。

不過去年六月，寧夏自治區紀委監委對王政涉嚴重違紀違法問題立案調查，發現他擔任公職期間，先後111次收受17名公職人員及企業人員的財物，折合約694萬元（約804萬港元）。今年七月，當局發出通報，指王政涉及違反政治紀律，搞迷信活動，違規收受禮品禮金等，給予開除黨籍和公職處分，收繳違紀違法所得，並移送檢察機關依法審查起訴。

中新網