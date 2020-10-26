濤濤筆剟 ｜香港國際品牌的接連隕落

國泰宣佈史無前例大裁員，5,300名本地員工被裁，旗下港龍航空也走進歷史，即時停航。事件對香港的衝擊，除了一夜間暴增數千人失業、失業率增加0.1百分點，數千個家庭受影響等，更因為它曾是香港為數不多的國際級品牌，大裁員必累及香港的國際聲譽。

戰後幾十年高速發展，加上部份英國高官敏銳眼光和洞察力，令香港漸逐建成舉世稱頌的大市場、小政府式現代社會，更因高度自由開放、官員廉潔、政府高效等，令香港擁有世所罕見的優良營商環境，以致如此彈丸之地也能孕育出不少國際級企業，滙豐銀行、國泰航空正是表表者。

無獨有偶，過去一年多，這兩個本地的國際品牌都表現不濟。他們黯然失色，固然有國際經濟環境惡化、公司管理不善等原因，但跟香港近年政治環境變化也脫不了關係。香港政治變化，無非就是北京對本港事務介入日甚一日，這從官場急速中共化、官員極速幹部化可見一斑。香港政治漸由中共主導，其意識形態、政權甚至相關官員的利益等必被納入香港決策中，結果就是向中國企業特別是國企傾斜。中共是個沒安全感、對他人極度不信任的權力機器，一切都要管起來才會安心，從政治社會民生到經濟莫不如此，國退民進就是這種心態的結果。以前實力不足時就放任本地財團主導香港經濟，現在他們強起來了又怎可能不奪回來？！

近年香港大型基建項目、新設油站等都落入國企業手上，豈是偶然。本地財團自保之法，無非就是向北京跪低，對其政治要求言聽計從，甚至引入國企作為戰略合作夥伴或股東，但這也不一定能在風雲變色的國際商貿環境中安然無恙。在中共主導下，本港財團面對的政治及營運壓力越來越大，若其市場囿於香港，無法分散到世界各地，必然難逃被蠶食或萎縮的命運。

香港的國際品牌，從高度自由、開放多元、獨立司法、高效廉潔的制度，到滙豐、國泰等曾經管理優良、服務及效益一流的企業，近年都無一倖免的褪色（公司管理出問題、國際環境及本港政治環境丕變造成），這預視了香港命運，抑今日香港已配不起容不下國際級企業呢？

潘小濤

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