兩岸疫情速遞｜全國通報增20宗？ 新疆爆疫逾百宗 17歲女疑3代個案

兩岸疫情最新情況：大陸衞健委公佈，25日新增20宗確診個案，均為境外輸入個案，分別是上海11宗、內蒙古2宗、陝西2宗、河北1宗、山西1宗、福建1宗、廣東1宗，以及四川1宗，新增1宗由上海境外輸入的疑似個案。新增無症狀感染為161宗（本土感染137宗；境外輸入24宗），累計確診85,810人確診，4,634人死亡。台灣累計確診550宗，7人死亡。

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新疆爆疫 全國通報隱瞞「本土感染」

新疆新增137宗無症狀感染者源頭成謎。國家衞建委今日通報指全國沒有新增確診個案，但就把新疆喀什最新爆發的137名感染者，撥歸為「無症狀感染者」，但卻沒有標明「本土感染」，只標示「境外輸入24例」，整篇通報沒有「本土」二字，「境外輸入」則出現了7次。

17歲女的父母和兄長沒受感染

專家稱或已出現3代傳染個案。自本月24日在新疆喀什地區疏附縣發現一名17歲無症狀女患者後，已對其密切接觸者進行DNA檢測，截至昨日下午2時，137人呈陽性反應，均為無症狀感染者，並與17歲女的父母所在的三村工廠有關。她工作的製衣廠共有831人接受DNA檢測則呈陰性，其父母和哥哥也沒感染。

在喀什發現的無症狀感染者後，國家衞健委已派出工作組，赴喀什指導當地開展疫情防控工作。中疾控一名不願具名的流行病專家對《中國新聞周刊》表示，國家衞健委已經有5、6位專家前往喀什，此次疫情的原因和源頭都還沒搞清楚，規模也很難判斷，需要深入細致調查，包括採用病毒基因序列測定等手段。

專家：17歲女或是3代感染個案

國家衞健委專家組成員、北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強分析，137宗無症狀感染者的出現意味着要對這次疫情高度關注，提醒疫情形勢不容樂觀，但幸好現有的所有無症狀感染者都是在主動DNA檢測篩查中發現，有可能意味着這些陽性感染者尚處在感染早期，感染時間不長，後續一部份無症狀感染者會轉為確診病人。

王貴強又指，下一步要適當擴大檢測範圍，尤其對於所有可能的密切接觸者重點監測，除了疏附縣城外，周邊區域也要進行DNA檢測，尤其是首宗無症狀感染者所在的疏附縣站敏鄉二村、其父母所在的三村工廠等重點區域人群有否外出，「如果有外出人員一定要快速溯源，這是關鍵。避免疫情遠距離更大規模傳播。」

復旦大學公共衞生學院前院長家姜慶五認為，從規模上來看，137宗陽性感染個案意味着可能已經出現了不止是一代、二代，三代個案可能也已出現。從現在情況看，17歲女子所在製衣廠工人DNA檢測皆為陰性，而137宗陽性感染者都與父母所在工廠相關，雖然不足以判斷哪裏是源頭，但已給出了一定提示。現在最好的方式是補充抗體檢測，即對17歲女子所在製衣廠的工人、她的父母及哥哥、父母所在工廠工人進行抗體檢測。如果女子所在工廠工人DNA與抗體檢測皆為陰性，則可排除感染，進一步確定病毒傳播的方向。

專家指新疆爆疫情與冬季氣溫有關

喀什新增137宗無症狀感染者，中國疾病控制中心原副主任楊功煥指出，因尚不明晰流調的具體情況，尚無法判定具體原因。但楊功煥提出，此次疫情與冬季來臨，氣溫下降有一定關聯。楊解釋，隨着氣溫下降，武肺病毒活性會有所增加，這也是疾病發生的規律，在其看來，包括此次新疆喀什疫情，也同樣與當地氣溫下降有關。

國家衞健委網站／《中國新聞周刊》

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