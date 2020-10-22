五中全會●專題｜國際施壓下的「十四五」 專家：雙循環難救經濟 民眾生活質素將大跌

中共十九屆五中全會（全名：第十九屆中央委員會第五次全體會議）今日（26日）起一連四日召開，今年五中全會除了制定十四五規劃（全名：第十四個五年規劃2021至2025年），亦會公佈2035年遠景目標（下稱2035），決定中國未來15年經濟及社會發展走向。現時中國遭全球圍堵，外資開始在華撤離。中共總書記習近平提倡「國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」（下稱雙循環）的經濟方式應對。美銀前高級副總裁吳明德向《蘋果》分析：「習近平不想承擔經濟下行責任，先要搞『內循環運動』，搞『全民大煉芯運動』，係一條不歸路嚟」。他相信內循環賺不到外國人錢，經濟無可避免大幅下滑，民眾生活質素將大跌。中國經濟學者胡星斗向《蘋果》慨嘆：「現在瀏覽國外科技、教育網站也要『翻牆』，連間接獲取國外信息都困難下閉門造車，很難想像能和世界縮小差距。」

雙循環成經濟主線 經濟料大幅下滑

現況：「雙循環」首見於今年5月的政治局常委會議，國內循環並非閉關鎖國，而是以國內循環為主，建起內需系統，將企業由出口轉為內銷，令企業有其利潤根基，從而推動創新。外循環只是輔助內循環，通過對外貿易增加國家經濟實力，再刺激國內生產及內需。習近平日前南下深圳，指出深圳就是雙循環的「連接點」。

分析：「雙循環」是全球圍堵及美國封殺下，屬中國迫於無奈之舉。美銀前高級副總裁吳明德認為，內地如依靠「內循環」，經濟無可避免大幅下滑，人民生活質素下降，「（習近平）都知呢舖（中美交惡）會死，所以準備要自力更生……學毛澤東全民大煉鋼般研發芯片（晶片），結果是當年（人民）餓死，現在就窮死」。他形容「雙循環」是不歸路，他說：「個個都搵唔到食，大家咪鬥傾軋（互相攻伐的意思）囉，好似當年拉下劉少奇，打倒司令部呀，而家就累積緊囉。你之後會睇到開明的先進派會俾習整頓，如果唔係，經濟一旦唔好，佢（習近平）好難交代，佢就要落台。」

時事評論員劉銳紹向《蘋果》形容，內循環是中共現時經濟的「救命草」，國外形勢難以控制，只有靠「內循環才能救到眼前的經濟」。他相信中國經濟在內循環下難以避免下跌，但相信「不至於大倒退」，原因是中國市場大，IMF（國際貨幣基金組織）在10月上調中國今年GDP預測至1.9%，「相信仍然高於世界平均水平」。

提出「2035年遠景目標」 為「稱帝」鋪路

現況：2035年遠景目標源起於十九大報吿，內容涵蓋了經濟、國防、科技、教育、文化等領域，要提早完成鄧小平預計在本世紀中葉才能達致的目標。各領域遠景目標早前都有公佈直至2035年藍圖。教育要成為「學習大國、人力資源強國和人才強國」；深圳要城市綜合經濟競爭力世界領先，成為「創新創業創意之都」等；科技則要在2035年建成「全球領先的創新共同體」。某種程度上說，中國規劃已不再是五年規劃，「十四五」亦只是為2035年目標作部署。

分析：胡星斗稱，現時尚未有具體指標供評論，例如平均每萬人應有多少病床、醫藥負擔率在30%以下等。但他認為以中國現時制度很難實現這些民生改善，需要在治理、經濟、教育、醫療等全面作體制改革才有可能。吳明德則從政治分析，指習近平之前樹敵太多，當無權之時可能被人清算，故推出2035願景，「佢要話畀人聽我會做一世，咁佢先可以凝聚自己福建幫、浙江幫，繼續為佢極權一世」。因此，若他在二十大（2022年）廢除國家主席任期制之後，極可能將自己的任期延至2032年，甚至2037年。

GDP或定在5%至5.5% 不代表改善民生

現況：不少專家分析，「十四五」時期的經濟增速目標將在5%至5.5%或5至6%左右，相信一定比「十三五」時6.5%以上為低。花旗報告指，2019年內地消費佔GDP升至39%，仍遠不及美國逾三分之二的佔比，反映刺激消費上仍然欠缺。官方近日亦公佈GDP第三季增速是4.9%，遜於市場預期。

分析：對於「十四五」目標可能在5%至5.5%，吳明德直言雖無證據，但從常識和生活觀察，認為內地官方的宏觀數據往往講不通。他指中共一貫假大空，觀察經濟表現最重要看人民實際生活「睇幾個大城市的居民有沒有使錢便知道」。他舉例指，官方聲稱GDP在第三季復蘇，但十一長假的消費支出數據卻大跌12%，他說：「即是唔同部門嘅人做嘢無夾過數！」他又指，武漢肺炎疫情未明下外資流入增加是難以置信：「究竟係邊啲外國公司，嗰啲外國公司由邊啲人持有，係咪中共自己權貴擁有，要班水返嚟救命呢？喺疫情之下，內地有咩政策能吸引人湧錢入嚟？」他認為現況欠缺說服力。

GDP計算可由個人消費開支、投資額、政府開支及淨出口值的總和來計算。曾評估美中脫鈎會影響內地30% GDP的內地經濟學者胡星斗稱，政府一直大力投資基建當然可拉動GDP增速，但不代表能改善民生及有助科技創新，「像目前大規模開建機場，不管未來有沒有需要，這是個大問題」。

提倡科技自主 無視國際制裁

現況：中國過往是全球化最大受益者，但現時在美國「淨網行動」下，各國開始歸邊，不少國家棄用或對華為5G設限，美國更限制高科技出口，中國高科技供應頓受打擊，面臨供應鏈不足問題。習近平在應對創科問題，曾提到中國「兩個優勢」，即通過政府發揮集中力量辦大事的優勢和中國規模巨大的市場優勢。科技能否自主，能否由「低增值產業」升級為「高增值產業」，成為中國內循環最重要的元素。

分析：胡星斗指，現時當局是按和平發展、歐盟和東盟不會跟隨美國對華限制等假設規劃。若中美脫鈎甚至開戰，歐盟又對華限制，被迫閉關自力更生「對中國影響實在太大了」，或讓科技、產業鏈等與世界的技術差距越來越大。他說：「現在瀏覽國外科技、教育網站也要『翻牆』，沒有直接的技術交流，連間接獲取國外信息都困難下閉門造車，很難想像能和世界縮小差距。」他強調，科技創新「不是政府投入多少萬億元研發芯片（晶片）、建立芯片大學可做到」。胡星斗又指，要實現「十四五」的科技自給自足，經濟結構須有根本改變，即「凸出民企地位自主、取消國企補貼、改變國進民退的狀況，才可能讓市場真正調配資源實現創新」，直言公有體制不可能有本質上的創新。

國企為主 外界料包裝成民企

現況：近年中國「國進民退」（即國企進民企退） 情況明顯，用國企侵吞民企，在民企設立黨委監管。習近平在今年6月提出國企三年改革方案，點出國企功能是「抓重點、補短板、強弱項」。國務院副總理劉鶴在9月更明言「國企民企要相互配合，推進兼併重組和戰略性組合」，加上又發佈民企統戰文件，外界視作規定國進民退政策。今次十四五規劃中，習近平將會更重視國企的角色。

分析：劉銳紹認為「國企民企互相配合」只是原則，但實際操作上「民企有無實力抵抗到國企」。他特別指出，不少民企最後是被地方政府侵吞，如今年中國山西平遙古城被強行收歸國有。他相信在外國的警戒下，未來幾年國企會披着民企的外殼，如華信集團等，甚至容許有境外資金，官方既能給予各種支持，又可避免外國的目光。他說：「其實出得國做生意都唔會係純粹民企，問題只係背後資金有冇曝光，外國有冇揭出嚟。」

《蘋果》記者

手機用戶請按此：第十三個五年規劃重點

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！