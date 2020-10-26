台立榮包機中斷11天 今早順利飛抵東沙

台灣立榮航空一架軍用包機，上周四（15日）原定由高雄小港機場飛往東沙，因香港區管中心拒絕進入被迫折返，7天後（22日）又因颱風原因取消，至今已停飛兩個航班。今早8時35分，立榮包機終於順利起飛，由小港飛往東沙載運駐島官兵，並於9時45分抵達東沙，補給物資與接載島上官兵返回台灣，估計回航到小港機場時間約為早上11時25分左右。

東沙包機由海巡署與立榮航空簽約，原規劃每逢周四從小港機場出發，航程約70至80分鐘，抵達東沙島短暫駐留後約於中午前再從東沙飛返。

不過立榮編號B7-9051班次軍用包機，15日由小港起飛，欲穿越香港區管中心時卻被臨時通知，高度2.6萬呎以下屬危險區域不得進入，因立榮編派ATR72-600型螺旋槳客機執行包機勤務，最高飛行高度為2.5萬呎，在飛行安全考慮下被迫折返。

本月22日包機要再度起飛，又因颱風外圍環流因素未起飛，等於是包機已連續取消2航次，今早原定8時20分起飛，延遲至8時35分才起飛，將抵東沙載運駐島官兵，因15日返航引發台港風波，此行更受關注。

台《蘋果新聞網》記者到小港機場查問立榮航空會否準時起飛？地勤僅回覆「不方便回應」。但8時10分許，聽到機場廣播「搭乘立榮航空9051班機往東沙旅客，請於13號登機門登機。」證實今日航班正常起飛，而隨後時刻表也顯示班機離境。

據了解，立榮軍包機的座位為70位乘客，但海巡不透露今天去程與回程人數。

海巡署東南沙分署秘書室賴育杰受訪時表示，上次22日包機未飛，是因受颱風影響，立榮航空在10月21日通知22日的定期航班取消，在經航空公司評估天候以及班機調度後，今天上午復飛，有關官兵相關的休假權益。海巡署東沙指揮部已向官兵說明，酌情調整假期，不會影響到官兵收放假的權益，指揮部各項勤務以及訓練均保持正常運作，並會持續強化官兵的心理輔導和家屬聯繫。

記者追問本月15日飛東沙包機是因高度限制所返航嗎？今天這個問題有解決嗎？今早起飛後航程是否順利？是否有先跟香港方面溝通？賴育杰表示，這個部份需向民航局查問。

台灣《蘋果新聞網》

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