五中全會●評論｜民企成為中共「自己人」將付出甚麼代價？

中國民企在市場准入、銀行貸款等方面一直備受歧視，在改革開放40年後的今天，在中美全面競爭的大背景下，終於被中共紅頭文件宣佈為「自己人」，似乎是好事。然而，民企有可能因此付出很大的代價，包括失去部份管理權，會不會有第二次公私合營、國進民退，並非杞人憂天。

中共十九屆五中全會將在今日起一連4日舉行，將重點審議第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議，當中民企定位備受關注。然而在上個月，中共印發題為「關於加強新時代民營經濟統戰工作的意見」的文件，正式將習帝關於民營經濟人士是「我們自己人」等新論述納入其中。文件中強調，堅持「信任、團結、服務、引導、教育」私營企業，而將「信任」列為首位，是第一次。

現在中共說民企是「自己人」，意味着過去視民企為「外人」；現在將「信任」擺在第一位，潛台詞是過去從不信任，儘管，民企在夾縫中艱難成長壯大，已佔據中國經濟的半壁江山。人們用「56789」這五個數字，來形容民企的重要性，即現時中國的5成國家稅收、6成投資、7成專利、8成就業人口及9成企業數量都來自民企。最近被美國針對及制裁的華為、字節跳動、大疆、海康等企業，全部是民企的優秀代表。

私有企業是對國有企業的市場補充，是「必要之惡」，如今壯大了，對公有制的威脅也加大。最大的威脅，莫過於民營經濟人士成為群體，必定有政治及利益訴求，包括擴大政治話語權、保護私有財產等；第一代白手興業者紛紛走向暮年，向第二代交班，而富二代受教育程度高，不少留過學，喝過洋墨水，在政治理念、國家觀念方面與上一輩人有相當不同，不乏民主自由意識，這就更加深中共對私營經濟「離心」的疑慮，這是加強統戰工作的底因所在。

如何加強統戰？上述文件明確指出，須用習帝思想武裝民營經濟人士的頭腦，要求他們「聽黨話、跟黨走」，「做政治上的明白人」。除了政治說教，更有一系列組織人事上的安排，文件強調「進一步加強黨對民營經濟人士的領導力與凝聚力」，「加強在民營經濟中的黨建工作，切實發揮黨組織的戰鬥堡壘及黨員的先鋒模範作用」，為民營經濟「培養人才」，引導民營經濟人士不斷推進對中國共產黨和中國特色社會主義的「政治認同、思想認同、情感認同」。

按照這個思路，當民企家都入了黨，黨組織牢牢掌控企業決策，董事會成為黨組織會議，私營企業脫胎換骨，自然就成為「自己人」了。

然而，經過這麼強力統戰，徹底改造，民營經濟還是民營嗎？老闆們還能發號施令，擁有全部管理權嗎？或者，已成為掛着民營旗號的國企？

改造私營企業，不是沒有試過。早在1950年代，剛建政不久的中共就迫不及待地消滅資本階級及私有產權，以統戰的名義推動公私合營。國家購入私企股份，黨派遣的幹部逐漸控制企業的經營管理權，資本家被迫靠邊站，領取股息維生。10年後，中共宣佈對私營經濟的社會主義改造大功告成。

時任廣東省委第一書記陶鑄曾在資改工作座談會上說：「我們在很短的時間內就把資本家的全部財產拿過來，約計全省私營工商業的資金有1億9,000多萬，現在被我們拿過來了，國家發了一筆洋財。1億9,000多萬元相當於19多億斤大米。廣東年產大米是18億斤，即幾天時間被我們共了一大筆財產。」

說到底，公私合營就是以消滅私有制為名，赤裸裸地剝奪私產。當年，廣東的許多老字號企業如位元堂、李眾勝堂、太平館餐廳等都被國有化，部份家族企業撤離內地，遷移到香港，才得以保留到今天。

資本家交出財產，災難並沒有完。1966年文革開始，資本家從統戰的對象，淪為批鬥的對象，製造了多少妻離子散，家破人亡。直至文革結束，國有經濟瀕臨破產，鄧小平倡導改革開放，私營經濟得以復活。

但直至今天，不論中國的私營經濟多麼壯大，老闆們多麼有錢，頭上始終懸着一把刀。理論上，共產黨仍奉行馬列主義，以消滅私有產權、實現共產主義為奮鬥目標；實踐上，要整治不聽話的資本家「易過借火」，反腐敗是最好用的工具。這些年來，胡潤財富榜上的富豪不知栽了多少，而人稱「任大炮」的任志強因為發表討習帝檄文，以腐敗罪名被重判18年，是最新的例子。

任志強是紅二代、前國企領導人，與多名國家領導人是「朋友」，尚且被整治，其他私營資本家若是不聽話、不做「政治上的明白人」，下場豈有兩樣？有一天，黨要求「企業報國」，公私合營，化私為公，誰敢不從？

有人說，中國不可能走回頭路，因為14億人民不會答應。其實，相對40年改革開放，中國封建社會長達數千年，老百姓早被馴化，只要有飯吃，不會有多少異議。習帝上台後，向左傾一路狂奔，鄧小平的遺產被一個個拋棄，例如領袖終身制將復活，政企分開又復合，「東西南北中，黨是領導一切的」，這句話出自毛澤東之口，如今成為習帝的座右銘。

李得勝

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