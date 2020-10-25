FB直播救童｜單親媽被惡老闆逼下海還債 2幼女變「人質」遭虐打餵廚餘

台灣台中市一名經營服飾配件的何姓女子，昨深夜透過Facebook直播揭露一宗虐童案，引發許多網民關注。據何女和友人表示，一名23歲單親媽媽幫前男友還債，被迫當陪酒女。她將2名分別2歲及剛滿月的女兒，交給楊姓僱主與現任男友看管，未料女兒卻遭凌虐，不僅被餵廚餘、安眠藥及煙草，還被關在露台，甚至咬傷。警方昨晚接報後，連夜救出小孩，見她們滿身瘀傷和咬痕。涉案兩男被帶回派出所，坦承毆打小孩；今日遭單親媽提控傷害與限制自由。

據台媒報道，何女接到女童母親求助後，昨晚10時許號召20幾位粉絲到北屯一棟大樓救小孩，其間有人建議報警，警方11時許接報後趕到現場，陪同女童媽媽上樓，10多分鐘後把她的兩名女兒帶下樓，一群人跟着追到醫院了解女童傷勢，並持續開直播關切案件發展，後來才被警方勸離。何女的直播長達1小時38分，有2千多次分享與4千多則留言，網民看後直說「好心疼」、「謝謝你們幫忙救小孩」，還有人怒斥「打小孩就是不對」、「剛滿月的小孩也下手」、「沒人性」。

據了解，被虐女童的媽媽生產完還沒坐月子，就被楊男逼着當陪酒女賺錢抵債，還以照顧小孩的名義，要求她每月支付3萬元新台幣（約8,100港元）保母費。

何女受訪時表示，因接獲該單親媽媽求助，指她2個女兒被僱主關在家中，因她曾被毆打，不敢也無力救回女兒，希望何女協助報警並揭露此事。警方接報後，昨晚連夜派出10餘名警力到涉事僱主居所查訪，何女的20餘名友人也趕往關切。警員在屋內發現2名傷痕纍纍的小孩，當場將涉事僱主與單親媽的現任男友帶回偵訊。

媽媽在友人保護下，帶着2個女兒到醫院急症室驗傷。根據診斷證明書記述，女嬰左臉頰有瘀青，女童四肢有咬痕，多處瘀傷。

台中市家暴暨性侵害防治中心主任侯淑茹指出，醫院為2名小孩驗傷，發現小姊姊臉部跟四肢有紅腫與瘀青舊傷，妹妹臉上則有疑似捏痕的小紅點，因為屬於表淺傷勢，且施暴者非母親，認為無緊急安置必要，目前已由母親帶走。母親表示要託給友人代為照顧，社會局今將前往其友人處了解居住環境、照顧能力與照顧資源，如發現不適合且女童母親也缺乏照顧資源，則會協助安置。

台中市家暴暨性侵害防治中心主任侯淑茹指，該單親媽媽自稱是網絡直播主，上班時就由僱主跟現任男友看顧兩名女兒，但她無法確認女兒身上的傷勢是何人造成，案情正由警方調查，社工已與她討論孩子的安全及照顧計劃。

據了解，單親媽因為前男友欠僱主錢，所以被迫到僱主公司擔任直播主還債，其間認識現任男友，對於現任男友與僱主涉嫌在協助照顧兩女兒時施虐，今天提控2人傷害與限制自由。

警方則指出，報案人（單親媽媽）指，曾見到2名幼女在家中哭鬧，便會遭同住的2名男子大聲辱罵及動手毆打、捏臉頰及手臂，致她們受傷。而被控施虐的男子向警方坦承毆打幼女。

對於何女昨晚直播內容提到，兩名幼童連同生母，因生母前男友的債務問題遭僱主限制行動，軟禁在其家中，幼童還曾被餵食穢物、藥物、煙草與毆打，警方指出，初步釐清母女3人並未被困，是生母託僱主與現任男友照顧幼女，至於施虐或是餵食穢物情況仍有待釐清。

台灣《蘋果新聞網》

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