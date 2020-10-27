歐盟機構被揭用海康威視器材 壓迫維人被美國列黑名單

外界一直關注新疆人權狀況。美國商務部去年將新疆維吾爾自治區公安廳、19個政府次級機構，以及包括「海康威視」在內的8家企業，列入黑名單。德國外交部今年1月獲得的一份報告說，估計新疆有100萬維吾爾族人未經審判就被拘留。德國之聲報道，歐盟被發現竟使用與新疆再教育營有關的中國技術，海康威視一直被指涉助新疆監控維族。

報道指，歐洲議會和歐盟委員會的官員購買海康威視的紅外熱像儀，器材安裝在比利時首都歐洲區中心地帶的歐洲委員會主要辦公室Berlaymont和Charlemagne大樓中。

兩名不願透露姓名的工作人員說，歐盟行政部門將在比利時首都其他辦事處引進更多的熱能分析器材。該委員會在布魯塞爾擁有約60座建築物。歐盟委員會發言人表示，海康威視的設備將不會用於其他建築物。

海康威視發言人回覆德國之聲查詢：「海康威視非常重視所有人權報道，並承認我們保護人民的責任。我們一直在與全球政府合作，澄清對公司的誤解並解決他們的關切。」惟海康威視未有回應該公司與新疆當局與拘留中心和其他安全合同的聯繫的具體問題。

歐洲議會德國綠色環保部ReinhardBütikofer表示，有關歐盟使用海康威視的技術「極度令人不安」、「這表明在採購方面缺乏盡職調查的可恥」、「海康威視是一家與種族滅絕接壤的新疆維吾爾族人民遭受可怕壓迫的科技公司。」

ReinhardBütikofer指，歐盟官員應立即建立透明度並承擔適當的後果，與海康威視斷絕任何直接或間接的業務關係。

來自歐洲保守主義和改革派組織的瑞典環境保護部議員查理·韋默斯（Charlie Weimers）說：「歐盟不應該與被指控捲入世界上一些最可憎的侵犯人權行為的中國公司進行任何交易。」2012年，歐盟因其對「和平與和解，民主與人權」的貢獻而獲得了諾貝爾和平獎。韋默斯認為，諾貝爾獎獲得者應該堅持更高的標準。

報道指，無法在歐盟的採購網站上找到該設備的任何公開招標。在歐洲議會預算委員會工作的議會內部人士也說，在任何歐盟公開記錄中都沒有這些痕跡。歐洲議會和歐洲委員會至今仍未提供與硬件採購有關的文件。

鑑於海康威視及其歐洲子公司都沒有被歐盟列入黑名單，因此沒有任何違法。歐洲議會發言人回覆德國之聲的查詢表示：「該設備既未連接到議會的IT網絡，也未註冊任何數據。」發言人拒絕證實布魯塞爾是否正在使用海康威視技術。歐洲委員會發言人則透露，器材「是根據現有框架合同購買的」。

德國之聲

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！