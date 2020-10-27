美對台軍售｜中國外交部斥美違反中美三個聯合公報規定 胡錫進發文恐嚇台灣

大陸針對美國持續對台出售武器，周一（26日）宣佈對向台售武的3家美企實施制裁。中國外交部、《環球時報》總編輯胡錫進都有發文，表明中方反對立場。

中國外交部：對台軍售違反一中及中美三個聯合公報規定

中國外交部發言人汪文斌指，美國對台軍售嚴重違反一中原則及中美三個聯合公報規定，特別是八一七公報的規定，干涉中國內政，嚴重損害中國的主權和安全利益，向台獨分裂勢力發出錯誤訊號，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，中方對此堅決反對，並敦促美方恪守規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，撤銷有關對台軍售計劃，以免進一步損害中美關係和台海和平穩定。

汪文斌並指，中方將掙取正當必要措施，堅定捍衞國家主權和安全利益。

胡錫進：要讓美國這些軍火商付出代價

大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進隨即發文表示，要讓「美國這些軍火商付出代價」，又聲稱解放軍飛機要飛到台灣上空宣示主權，用台灣聽得懂的語言，揭破台灣已是被大陸力量包圍的孤島這個事實，更警告屆時如台灣向共機開火，解放軍會對台灣實施毀滅性打擊。

對於大陸制裁美國軍火商，胡錫進指，去年7月中國已針對美方對台售武提出反制裁措施，顯示中方不放任美國對台售武的態度宣示，而且實際效果必將隨著時間推移逐漸強化。

他指，台美關係近年快速升温，它與早些年台美慣性延續彼此關係有了性質上的不同，大陸決定性的反擊必然發生，而且事實上大陸的綜合反擊已經大範圍啟動，並在迅速產生效果

胡錫進表示，大陸在上世紀80年代開始推行和平統一戰略，但從沒有放棄使用武力解決台灣問題，而軍事手段恰恰是大陸抑制「台獨」的王牌。

他指出，最近大陸連續在台海軍演和有軍機抵近台灣，是對台灣民進黨當局發出必須懸崖勒馬的信號。大陸輿論在廣泛表達對解放軍戰機飛越台灣島的期待，解放軍在全面準備各種對台灣行使主權的軍事措施已是顯而易見的事情。

文章又指，台海過去有雙方認同的「九二共識」支撐，保持一段風平浪靜時間。自蔡英文上台後，拋棄「九二共識」謀「獨」，並將台灣綁到當前美國執政精英的反華戰車上。

胡錫進指出，堅決的軍事行動壓垮台灣當局的謀「獨」意志，是和平統一的其中一個選項，強調解放軍的戰機一定要飛到台灣島上空去宣示國家主權，展示履行反分裂國家法的堅定決心。為此需要一個啟動實施這一行動的契機。

他表示，美國更高層級官員訪台、美國軍機飛越台灣且證據確鑿、美國軍人公然穿軍服出現在台灣島上等都可以成為激發解放軍戰機飛越台灣島的理由。警告台軍屆時敢對大陸飛越台灣島的軍機開火，就意味着戰爭爆發，解放軍將對台軍給予毀滅性打擊。他稱：「說一千道一萬，都不如派解放軍戰機去台灣上空巡航所創造的信息更多，那將是對台獨勢力的根本打擊，是對台灣真實政治地位讓全世界都看得懂的宣示。」

文章又指，對美國對台軍售同樣不能放任下去，突破口也應選在台灣當局。要讓台當局買一筆美國軍火，尤其是購買進攻性武器就付出一些相應代價，直到向其做出解放軍將摧毀那些新購武器的終極警告和攤牌。

胡錫進表示，台灣就是已被大陸力量圍困起來的孤島，台當局回到「九二共識」是唯一選項，「這是大陸的力量和14億人民意志共同決定的，台當局根本沒有逆潮流而動的本錢。這個局面實際上已經形成，需要我們把這個事實捅破，用台當局能聽得懂的語言。」

東部戰區列裝紅旗-17

解放軍新聞傳播中心旗下的中國軍視網周二（27日）公開一段短片，顯示東部戰區某合成旅近日舉行了紅旗-17授裝儀式，代表在該旅正式服役。紅旗-17被視為全球最先進野戰機動防空系統之一，是由俄羅斯「道爾-M1」地空導彈系統改進而來。從行駛狀態轉為發射只需5秒，射程12公里，最快速度2.8倍音速。

微信公眾號／中國軍視網

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