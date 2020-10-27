保護傘餐廳遭潑糞仍未復業 潑糞疑犯提抗告遭駁回

協助在台尋求庇護港人維持生計的「保護傘」餐廳，本月16日中午遭潑穢物，經清潔與盤點後，隔天曾宣佈停業一周。但餐廳至今仍持續停業裝修，未定重新營業時間。而被北院判定羈押禁見的莫姓疑犯，提起抗告但遭駁回。

「保護傘」餐廳16日中午遭一名25歲莫姓男子潑灑穢物，餐廳隔天在FB發佈公告，指因雪櫃及其他廚房設備被污染，需全部更換及安裝，預計停業約一周。

事發超過一星期後，台灣中央社記者今天實地走訪餐廳，發現仍未恢復營業，主要出入口的鐵門仍然緊閉，僅一旁較小的鐵門半開，方便出入。透過半開的鐵門往內看，隱約可見正在整理的員工，及店內堆放不少物品。據悉，由於保護傘餐廳仍持續裝修中，所以恢復營業時間仍未確定。

向「保護傘」餐廳潑灑穢物的莫男，初期供稱因消費糾紛才心生報復，後來坦承收了3名男子1萬5,000元新台幣（約4,064港元）酬勞後犯案。台北地檢署偵辦後將莫男聲押禁見，警方並陸續逮捕20多歲的李姓兄弟及25歲江姓男子等3名共犯。目前，4名被告都被台北地方法院基於有滅證、串供、逃亡及反覆實施傷害恐嚇之虞，裁准羈押禁見。莫男不服遭北院裁定羈押禁見，提起抗告。台灣高等法院今天認定莫嫌確實有羈押必要，駁回抗告確定。

高院認為，莫男涉犯傷害、恐嚇、公然侮辱及毀損等罪，犯罪嫌疑重大，他的犯罪行為對社會秩序危害非輕，情節重大，無法藉由具保等手段取代，有羈押必要。

中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！