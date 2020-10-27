疫苗危機丨台灣通報76宗流感疫苗接種不良個案 3人接種賽諾菲後引發心血管疾病死亡

南韓發生多宗疑似接種法國藥廠賽諾菲（Sanofi）流感疫苗後死亡案例，至今日下午已有59死。台灣疾病管制署最新統計，截至10月26日，流感疫苗接種不良事件通報共76宗，屬嚴重不良反應有25宗，其中4宗死亡。疾管署表示，4名死者的年齡介乎62至77歲，死因均為心血管疾病，包括腦出血、心肌梗塞。昨日專家會議討論後認為與接種流感疫苗沒直接關連。4宗死亡個案中，3宗施打賽諾菲（Sanofi）疫苗、1宗施打國光疫苗。

台灣疾管署指出，流感疫苗接種後嚴重不良反應通報25宗，其中13宗屬延長住院或危及生命或死亡的案件，症狀或診斷包括心肌炎、蜂窩性組織炎、休克、呼吸困難、急性心肌梗塞、蜘蛛膜下腔出血及急性中風等；其餘12宗為其他嚴重不良反應。

非嚴重不良反應通報有50宗，症狀包括頭暈、頭痛、紅疹、紅腫及發燒等，多為已康復或追蹤結案。

台灣疾管署副署長莊人祥表示，昨晚召開預防接種受害救濟審議小組及傳染病防治諮詢會專家諮詢會議，討論近日南韓發生多宗疑似接種流感疫苗後死亡事件，及台灣通報的流感疫苗接種嚴重不良事件，綜合相關資料後，建議台灣繼續推動流感疫苗接種計劃，但仍要持續密切監測接種不良事件。

莊人祥表示，南韓調查結果顯示該國死亡案例與接種流感疫苗無關，仍繼續執行接種計劃；目前除新加坡採行預先使用停止兩款流感疫苗外，無其他國家暫緩流感疫苗接種計劃。

台灣《蘋果新聞網》

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