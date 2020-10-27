習權統治｜小米、華為等8款手機瀏覽器被整改 被指發佈自媒體曲解經濟民生政策

內地加強控制言論自由，今次透過管理手機上的瀏覽器，監管當中包括「自媒體」發佈的消息。國家網信辦即日起對手機瀏覽器進行專項集中整治。8款被指影響力較大的手機瀏覽器被納入首批整治名單，包括UC、QQ、華為、360、搜狗、小米、vivo、OPPO等。

報道指，手機瀏覽器被指違規從事互聯網新聞信息服務，成為「自媒體」傳播亂象的聚集地和放大器。集中整治將多措並舉、標本兼治，着力解決三大突出問題：一是發佈「自媒體」違規採編的各類互聯網新聞信息，如歪曲解讀經濟民生政策、散佈「小道消息」、傳播謠言信息、翻炒舊聞編造「新聞」等；二是發佈「標題黨」文章，如惡意浮誇、「唱衰」「賣慘」、冒名炒作等；三是發佈違背社會主義核心價值觀的不良信息，如傳播低俗圖文影片、炒作明星緋聞隱私和娛樂八卦等。

名單中的手機瀏覽器被要求，不得發佈「自媒體」違規採編的互聯網新聞信息，不得PUSH彈窗「自媒體」發佈的各類信息，不得使用斷章取義、虛假誇大、攻擊侮辱、聳人聽聞等噱頭式標題炒作熱點敏感話題，不得發佈無中生有、舊聞翻炒、拼湊剪接、捕風捉影等不實信息，不得發佈低俗、血腥等不良信息，等等。

國家網信辦有關負責人強調，10月27日至11月9日，各手機瀏覽器要開展自查整改，全面清理違規信息、嚴管「自媒體」賬號。同時，建立完善總編輯負責制、內容審核管理規範，之後再向部門提交報告。網信部門將對整改情況進行評估，對整改後問題依然突出的手機瀏覽器，將進行嚴肅處置，直至取締相關業務。

《新京報》

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