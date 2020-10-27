中美貿易戰｜智庫指中方採購不足全年目標一半 專家：今年無法兌現承諾

中美在今年初簽署第1階段貿易協議，中國當時承諾今年購買約1,400億美元（下同‧約1.08萬億港元）的美國商品，2020年快將結束，中國也在9月加快採購速度，但據美國智庫計算，中國截至9月30日的美國商品採購額僅為588億美元（約4,556億港元），不足承諾數額的一半。專家指，中國無法在今年兌現購買承諾。內地傳媒卻以遍蓋全，引述美方於23日公佈中美第一階段貿易協議報告，惟只強調中國今年對美方農產品採購已超過230億美元（約1,782億港元）。

《華爾街日報》今日報道，彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）根據美國商務部26日公佈的數據計算，顯示中國截至上月底的美國商品購買額，為588億美元，但中國的購買額必須達到1,080億美元，才能實現第一階段貿易協議中，全年購買額約1,400億美元的目標。

該智庫的高級顧問Scott Kennedy表示，中國當前的狀況，當然無法兌現承諾，中國的購買量無論在哪個領域，看起來都表現不佳，相關原因包括中國內需下降，造成採購緩慢。

環球網日前報道，自中美簽署第一階段貿易協議後，中國已向美國採購超過230億美元（約1,782億港元）農產品。商務部國際貿易經濟合作研究院國際市場研究部副主任白明指，表現出中國誠信守約的負責任大國形象，也說明中美在產業結構上高度互補。除了農產品外，約佔購買目標的71％，其餘項目卻出現數額不足情況。製成品方面，美國對中的出口額達402億美元（約3,115億港元），不及年度目標831億美元（約6,440億港元）的一半，影響因素包括製造業遭疫情打擊，以及波音公司737 MAX飛機的安全問題。

美國對中國的能源銷售狀況也顯著落後，美國截至9月對中國的能源出口額，達59億美元（約457億港元），而今年的購買目標是261億美元（約2,022億港元），造成此巨大差距的部份原因，是能源價格在今年暴跌，中國需要更大的購買量才能到購買目標。

《華爾街日報》/台灣《自由時報》/環球網

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