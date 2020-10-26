飽受爭議的中天電視台牌照今年12月11日到期，台灣國家通訊傳播委員會（NCC）昨日史上首次就續牌事宜舉行聽證會，激辯連場。NCC專家批評中天內容偏頗、查證不足等現象未有改善；中天則反駁這不應構成不續牌的理由，中天犯的是政治問題。立場親中的中天經營者蔡衍明親自出席聽證會，強調自己只希望作為兩岸溝通平台，「到底哪裏對不起台灣？」

聽證會昨上午9時30分開始，耗約8.5小時，也是NCC耗時最久的一次。議題包括中天新聞台違規裁罰案件是否過多、自律機制是否失效等問題，有指聽證會主持人反旺中的色彩濃厚，對中天不利。蔡衍明下午1時首次發言：「知道今天就是接受思想審查、政治審查也好……我個人認為這次來主要是捍衞中天新聞人尊嚴，和生存權益。」他又提經營媒體是個人投資，過去十年受到最大的屈辱是無理的指控，「到底哪裏對不起台灣？」，自己只是希望作為兩岸溝通平台。

沒報道港反送中

NCC鑑定人之一的輔仁大學傳播學系副教授陳順孝則認為，中天過去六年違反《衞廣法》等法律共23次，裁罰21次，裁罰金額破千萬元新台幣，冠絕全台，其中違反事實查證比例也佔了不少，顯示中天事實查證有很大問題。陳也提到，中天的選舉報道不公平，如前年高雄市長選舉，韓國瑜被報道比例達88%，但其對手陳其邁僅5%。同場的中天新聞部總監梁天俠則反駁，當場也反問「88%高，但是60%高不高？」，並稱其他台也集中報道特定人物，比例大小還是要根據自主判斷。

另一位鑑定人台灣人權促進會副會長沈伯洋則稱，去年6.9及7.1遊行，中天是唯一無報道的新聞台，而中天去年再度因洩露兒童個人資料而挨罰，質疑中天內部管控機制有問題，認為不續牌也是適當的處分。

中天代表律師提出九點反駁，其中提到如撇除政治案件，三立電視挨罰九件，比中天來得高，並認為中天被針對是與台灣政治立場有關，被罰的21件案也是遭選擇執法，不代表中天新聞較差。他另認為「違反事實查證原則」不應成為不予續牌的原因，只要曾盡力查證即可，而NCC動輒得咎的行為，也恐形成寒蟬效應。

聽證會開始前，多個藍營團體合共上千名中天支持者在NCC大樓外聚集，情緒激動地高喊「挺中天、反關台」，並與警衞發生肢體衝突。統促黨總裁「白狼」張安樂高呼「要打倒NCC，打倒民進黨」，稱中天是台灣唯一清流。國民黨主席江啟臣則呼籲NCC不要讓政治力量介入而「變成髒兮兮」。

立場親中被指紅媒

中天立場親中，被指為紅媒，其報道也因過度細節描述暴力行為，或播放有違事實查證原則的新聞等事件而挨批，但長年未有改善，以往續牌被要求設置「獨立審查人」到頭來也無實行。前立委黃國昌去年6月發起「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行。去年7月《金融時報》調查報道指出，中天及其同系媒體直接聽命於大陸國台辦，中天母公司旺中集團批評此為假新聞。

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