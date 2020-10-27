助中共發展組織 中國暨大台灣校友會秘書長被通緝 執行長判監1年7個月

中國暨南大學台灣校友會秘書長傅文齊和執行長李宛平，被控自2009至2012年間，引介軍職人員、立委和立委助理等10多人，與廣東省人民政府台灣事務辦公室官員見面，企圖發展組織，並違法幫中國暨南大學招生，去年7月依違反《國安法》等罪被起訴。不過，傅文齊於審理時無故缺席聆訊遭通緝，台北地院今（27日）依違反《國安法》發展組織未遂罪判李宛平監禁1年，另違反《兩岸人民關係條例》及偽造文書兩罪判7月，得科罰金21萬元新台幣（下同；約5.7萬港元），可上訴。

傅文齊、李宛平多年前遭檢舉引薦台人與中國官方人士會面，調查局10多年前已立案監聽，2017年，檢調密訊傅和李，2人還矢口否認是中共間諜，辯稱只是和對岸人士見面吃飯，介紹朋友和對方認識，並否認違法招生，辯稱只是幫忙傳遞文件。

不過，檢警調查，包括已故立委劉文雄等立委、立委助理和地方議員等鄉鎮代表，都曾在出外考察，由傅文齊、李宛平安排與中國人士會面。另外，傅、李還與化名「小吳」、「唐副」等名字的中國官方人士頻繁聯繫，時常談及安排台人會面，2人不但引薦10多名學生到中國進修，有學生家長還提及，被收取12萬餘元（約3.2萬港元）的介紹費。

檢調認為，傅文齊、李宛平2人引薦台人與中國情報機關人員會面，企圖在台發展組織，並違法招生，但被接觸的人都稱沒被吸收，去年7月依《國安法》發展組織未遂罪和違反《兩岸人民關係條例》起訴2人，但全案起訴後，台北地院二度傳召傅未果，法官因此對傅發出通緝至今。

台灣《蘋果新聞網》

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