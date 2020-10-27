五中全會●專題｜習家軍陸續任地方大員 分析：僅是政治工具

中共總書記習近平派系人馬近年加速在中央和地方各級領導層上位，《蘋果》翻查資料發現，在被稱為「地方諸侯」的31個省、市、自治區的黨委及政府首長，今年來共有13人新上任，換馬幅度超越前兩年，其中至少6人可被視為習系人馬。但有分析認為，他們只是習近平根據其政治需要起用的地方大員，遠不是可能接班的人選。另有消息指，習近平很可能在兩年後的中共二十大續任總書記，為免場面過於「難看」，不排除採取「李鵬模式」，國務院總理李克強在卸任後，轉任全國人大委員長。

在習近平主政浙江時期擔任省監察廳廳長的上海市長應勇，今年2月因為武漢爆發疫情，臨危授命調任湖北省委書記，成為今年首位異地履新的地方大員。其後陸續有「習家軍」人上位，包括2014年由航天系統「空降」浙江任職的袁家軍，9月由省長升任省委書記，省長則由曾長期在廈門工作、與習近平在福建時有交集的鄭柵潔接任。同月，2013年從軍工企業「空降」地方歷練的張國清，由天津市長升任遼寧省委書記，市長則由曾與習的重要親信、時任浙江省委書記夏寶龍長期共事的廖國勛接任。

時事評論員劉銳紹對《蘋果》稱，中共沿襲封建皇朝的管治文化，最高領導人用人都愛「圍爐取暖，起用自己熟悉的人」，因此以往江澤民有「上海幫」，胡錦濤亦有共青團派系。「現在這批人只是習要使用的政治工具，遠遠未到所謂的接班人的階段；如果習現在就亮出接班人，也不便他在二十大順理成章續任。」他又指，即使以往工作沒有與習有密切交集的地方大員，只要向其表忠並在政治上令他放心，都可以成為「習派」。

《蘋果》記者

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