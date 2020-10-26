五中全會●專題｜習近平不確立接班人 習家軍全面上位爭「二十大」入政治局門票　

為期4天的中共19屆五中全會，昨在北京京西賓館召開，官方指會議的主要議程是政治局向中央委員會報告工作，審議關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2023年遠景目標的建議。雖然歷史上中共多屆五中全會都會作出重大人事調整，但據了解這次會議並不會有重大的人事任命，被指尋求「永續」的中共總書記習近平，其接班人將繼續未能浮出水面。分析家認為，當下無人可挑戰習的地位，但習家軍成員未來將全面上位，爭取拿到二十大進入政治局的門票。

系列報道二之一

中共每隔5年在秋季舉行一次全國代表大會，改選全體約200人的中央委員會，黨代會結束後翌日舉行的一中全會（第一次中央委員會全體會議）就會選出作為權力核心的中央政治局及其常委會。雖然每一屆的中委會的最重要人事任命都在一中全會作出，但歷史上的五中全會也多次成為重大人事調整的「窗口」，例如毛澤東在1934年首度晉身為政治局委員，鄧小平在1989年交出軍委主席職務並欽點江澤民接棒，以及習近平在2010年藉獲增補為軍委副主席確立其接班人地位等。

五中全會召開前夕，中共中央10月12日發佈《中國共產黨中央委員會工作條例》，出乎意料未像自去年4月正式執行的《中國共產黨黨組工作條例》般，反覆出現「習核心」的字眼。政治學者吳強對《蘋果》稱，習近平上台後提出依規治黨，《中委條例》出台便完成了對黨的高中低層的法治規範。他認為《中委條例》相對用字沒那麼「露骨」，反映習在今年因處理中美關係、疫情和外交等一系列困難的手法面臨一定的內部壓力。

雖然黨內對習近平施政有些不滿，但吳強強調，中共內部在習多年整肅下已沒有可見的反對力量，《中委條例》有助習防止中委會內再形成有力的反習派系，「條例行文雖然相對保守，但出現的時間點是在五中全會召開前，以及內文強調『兩個維護』（維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導），顯示習在黨內仍有絕對權威。」他認為《中委條例》也是為習連任鋪路，確保身兼中央和地方黨政軍大員的各名中央委員對習忠誠，「五中全會將變成效忠競賽，以此來爭取二十大晉身『習班子』。」

中國戰略分析智庫研究員鄧聿文表示，習近平要續當下任中共總書記殆無疑問，但相信難以像毛澤東般「永續」掌權：「相信習只會掌權15年（至2027年），然後學鄧小平般退下來，只當軍委主席幾年便把權力交出。」他指出，習雖然在2018年主導全國人大通過修憲刪除了國家主席的任期限制，但在前一年的中共十九大卻並沒有修改黨章第38條，即「黨的各級領導幹部職務都不是終身的」，「黨章一天不改習近平便不敢做終身領導人。」

鄧聿文認為，這既可能是習近平個人不想改，亦可能是改不動。「（習近平的）權力未大到像毛澤東的地步，過去做的一切也是在容忍範圍，但如做得太極端，例如要終身執政，反對力量就可能走向全黨公開的局面」。

《蘋果》記者

歷屆五中全會人事變動

●第六屆（1934年1月15日至18日）

毛澤東等11人為政治局委員，劉少奇等5人為政治局候補委員。

●第七屆（1955年4月4日）

增補林彪、鄧小平為政治局委員。

●第八屆（1958年5月5日至23日）

增補林彪中央委員會副主席、政治局常委；增選李富春、李先念為書記處書記。

●第十一屆（1980年2月23日至29日）

增補胡耀邦、趙紫陽為政治局常委；恢復中央書記處，並為劉少奇平反。

●第十二屆（1985年9月24日）

全會增選了田紀雲、喬石、李鵬、吳學謙、胡啟立、姚依林為中央政治局委員。

●第十三屆（1989年11月6日至9日）

鄧小平全退，江澤民執掌軍委，增補楊白冰為中央書記處書記。

●第十四屆：（1995年9月25日至28日）

增補張萬年、遲浩田為中央軍委副主席﹔王克、王瑞林為中央軍委委員。

●第十七屆（2010年10月15日至18日）

習近平增補為軍委副主席，確立接班人地位。

●第十八屆（ 2015年10月26日至29日）

遞補中央候補委員劉曉凱、陳志榮、金振吉為中央委員。

備註：第九屆、第十屆因文革沒有舉行；第十五屆、第十六屆則專注五年規劃。

資料來源：人民網

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