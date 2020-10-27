美對台軍售｜「魚叉」可將對陸艦擊殺率增至7成 台總統府：加速提升不對稱戰力

美國一周之內第二度向台灣出售軍備，涉及100套波音公司的岸射型「魚叉」反艦導彈，總值24億美元（187億港元）。台灣總統府表示，對美國售武再次表達誠摯感謝，認為是展現美國政府對協助台灣強化防衞能量的高度重視。台灣外交部則指，交易顯示已逐步落實美國對台軍售常態化機制，以及持續履行對台的安全承諾。料可將攻台解放軍艦艇的擊殺率由50%提升至70%。

台灣總統府發言人張惇涵周二（27日）回應美國再對台售武，指誠摯感謝美國政府再度提供重要的防衞武器，顯示美國政府基於《台灣關係法》，再次以具體行動履行「六項保證」的安全承諾。

張惇涵強調，這項軍售進一步充實國軍戰略與防衛需求，強化防衛戰力的現代化，並加速提升不對稱戰力。台灣會持續與美國及其他理念相近國家合作，維護印太區域的和平穩定。

台灣外交部指，這是美國總統特朗普上任以來第9次，也是今年第4次的對台售武，展現美國高度重視台灣國防，逐步落實對台軍售常態化機制，台灣能即時獲取防衞所需裝備，有效提升阻嚇力。

台灣國防部指出，是次售武考量整體威脅情勢變化，滿足台灣軍事戰略及防衞需要，建構可恃防衞戰力，維護台海和平穩定。

美國國防安全合作局（DSCA）美東時間26日宣佈，對台出售100套岸射「魚叉」反艦導彈系統，包括400枚RGM-84L-4「魚叉」Block II導彈、4枚RTM-84L-4魚叉Block II演習導彈、411個導彈集裝箱、100輛岸置型魚叉導彈系統運輸載具、25台雷達卡車，和相關零件備品及後勤資源等。

早前有台灣媒體引述消息報道，是次採購的「魚叉」Block II導彈為增程改良版，射程在250公里或以上，製造商波商更指可達310公里。配合台灣自製的雄二、雄三岸射反艦導彈，可以對解放軍攻台艦艇的擊殺率由50%提升至70%。

「魚叉」具有「沿岸目標壓制模式」及移植了「距外攻陸飛彈增程版」（SLAM-ER）的抗干擾源接收天線，可獲得高精度導航能力，能在雜訊強烈的近海搜索出躲藏的船隻以及直接攻擊陸上目標。

此外，「魚叉」亦整合了「武器資料鏈網路」（WDLN），能連接Link-16戰術資訊傳輸鏈路，即使發射後目標作出規避機動，導彈也可從具有同一平台的艦機接收最新的目標座標，修正攻擊路線。

美國在22日已對台出售3項武器，分別是135枚遠程陸攻導彈（SLAM-ER）、11套遠程精準火力打擊系統「海馬斯」（HIMARS）與6具F-16新式偵照莢艙（MS-110），總值約18億美元（約139.5億港元）。

M142「海馬斯」多管火箭系統射程300公里，如在台灣西岸可攻擊大陸福建、浙江沿岸地區。SLAM-ER射程270公里，時速達855公里，可對高價值陸上或海上目標實施「外科手術」式的空射精確打擊。

MS-110偵照莢艙則是供F-16戰機使用，具備多頻譜、全天候、高解析度影像觀測能力，有效偵照距離超過80浬（148.16公里）。即在台灣新竹南寮上空，也能對福建平潭一帶作清晰觀察。

外媒9月傳出美國將對台出售7項先進武器，當中4項，即SLAM-ER、HIMARS及「魚叉」已在最近一周內答應出售，如國會不反對可在1個月後落實。

剩下的3項售台先進武備，分別是「海上衞士無人機（MQ-9B SeaGuardian）」、「MH-60R海鷹反潛直升機」、「智慧水雷」及「M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲」等。

綜合報道

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