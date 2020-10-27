六部門推38舉措挺民企 助應對疫情轉型升級

內地6個部門日前聯合印發《關於支持民營企業加快改革發展與轉型升級的實施意見》（下稱《意見》），推出38條措施協助民企轉型升級，應對疫情打擊。措施內容包括降低企業生產經營成本、強化科技創新支撐、完善資源要素保障、着力解決融資難等。國家發展改革委副秘書長趙辰昕周一（26日）表示，《意見》提出多方面的舉措，目的是解決民企目前的發展困難，蓄積長遠發展動力。有內地學者向媒體表示，《意見》中的舉措是向擔心「國進民退」的回應，顯示國家對民企的有力支持。

《意見》日前由國家發展改革委、科技部、工業和信息化部、財政部、人力資源社會保障部、中國人民銀行等6個部門聯合發佈，涉及9個方面共38條舉措，以降低民企經營成本。例如，減少用能用網成本方面，便落實階段性降低企業用電價格，一般工商業電價全年會降低5%；對受疫情影響嚴重的中小企業，依法核准其延期繳納稅款申請；依法規範港口、班輪、鐵路、機場等經營服務性收費。

國家發展改革委副秘書長趙辰昕周一（26日）表示，《意見》在起草時主要考慮四個方面，分別是堅持問題導向、堅持長短結合、營造公平環境及力求務實管用等。他強調，《意見》要做到「支持民營企業，信心是關鍵，公平是基礎，創新是核心」，在繼續實施各項支持政策基礎上，文件在降低企業成本、公平競爭等方面出台具體舉措。比如，加快電網企業剝離裝備製造等競爭性業務、創新產業用地供給方式等，並鼓勵各地建立統一的民營企業政策信息服務平台，建立民營企業轉型升級問題清單制度。

趙辰昕表示，國發委將會同有關部門圍繞優化環境、強化服務、凝聚合力、試點示範等四方面抓好落實，激發民營企業的活力和創造力。

工信部中小企業局負責人秦志輝說，民企和中小企互為主體，工信部將實施數碼化賦能專項行動，加強工業互聯網關鍵核心技術和產品攻關、公共服務平台和系統解決方案供應商培育，助力中小企業轉型升級，加強對創新創業的支持。

有內地學者向媒體表示，《意見》中的舉措是向擔心「國進民退」的回應，顯示國家對民企的有力支持。認為《意見》可推動民企加快改革和轉型升級，增加在國際經濟上的競爭能力。

《意見》9方面38條新舉措

一、切實降低企業生產經營成本

●繼續推進減稅降費

●進一步降低用能用網成本

●深入推進物流降成本

二、強化科技創新支撐

●支持參與國家重大科研攻關項目

●增加普惠型科技創新投入

●暢通國家科研資源開放渠道

●完善知識產權運營服務體系

●促進民營企業數字化轉型

三、完善資源要素保障

●創新產業用地供給方式

●加大人才支持和培訓力度

●優化資質管理制度

●破除要素流動的區域分割和地方保護

四、着力解決融資難題

●加大對民營企業信貸支持力度

●支持開展信用融資

●拓展貸款抵押質押物範圍

●拓展民營經濟直接融資渠道

●創新信貸風險政府擔保補償機制

●促進及時支付中小企業款項

五、引導擴大轉型升級投資

●鼓勵產業引導基金加大支持力度

●支持傳統產業改造升級

●支持民營企業平等參與項目投資

●引導民營企業聚焦主業和核心技術

●提升民營企業應急物資供給保障能力

六、鞏固提升產業鏈水平

●精準幫扶重點民營企業

●依託產業園區促進產業集群發展

●有序引導製造業民營企業產業轉移

●提高產業鏈上下游協同協作水平

七、深入挖掘市場需求潛力

●進一步放寬民營企業市場准入

●以高質量供給創造新的市場需求

●實施機器人及智能裝備推廣計畫

●支持自主研發產品市場迭代應用

●助力開拓國際市場

八、鼓勵引導民營企業改革創新

●鼓勵有條件的民營企業優化產權結構

●鼓勵民營企業參與混合所有制改革

●引導民營企業建立規範的法人治理結構

九、統籌推進政策落實

●完善涉企政策服務機制

●加強組織領導和督促落實

●加強典型推廣示範引領

綜合報道

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