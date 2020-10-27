近百大陸抽砂船包圍台南竿島

大陸抽砂船經常越界到台灣馬祖海域盜砂，台灣上周一（19日）才羈押11名船員，前日又有近百艘抽砂船在馬祖南竿馬港包圍南竿島。據報，當局目前已加派出2,000噸級新北艦與特勤隊員趕往驅離，這是首次出現全由抽砂船組成的船團包圍馬祖海域，100噸警艇毫無警示作用，海巡署相當重視。

台軍包機終抵東沙

據報道，馬祖海巡隊當時已前往針對越界抽砂船進行驅離，但是這些抽砂船相當狡猾，全部圍繞在禁制水域線外圍，並不時侵入台方水域內。加上台灣警艇僅100噸大小，對於數百噸至上千噸重的抽砂船毫無警示作用。海艦隊分署特別派出西北艦前往支援，驅離了四艘運砂船及一艘抽砂船，目前大陸抽砂船均在限制水域外；另艦隊分署緊急調派新北艦全速趕往南竿海域。

海巡署強調，抽砂船大多數位於6,000米限制水域外之範圍，在範圍以外滯留、航行、作業之船舶，非屬管轄水域。

台灣立榮航空軍用包機原定15日由高雄小港機場飛往東沙，但當時因香港區管中心拒絕進入，而被迫折返。到了上周四（22日）又因颱風原因取消，包機最終在昨天順利起飛，並於早上9時抵達東沙，補給物資與接載島上官兵返回台灣。台灣海洋委員會海巡署負責人沒有回應有否先跟香港方面聯絡。

中央社