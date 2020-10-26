新疆喀什疫情反彈　164人染疫

新疆喀什再次出現武漢肺炎疫情反彈情況，繼本月24日至25日共通報138名無症狀感染者後，昨日再新增26人，全部為25日確診個案的密切接觸者，三日累計164人確診。

或出現超級傳播者

北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發表示，新疆疫情爆發非常值得重視，不可掉以輕心。他認為喀什當地可能已出現二代、三代甚至更多傳染病例，也不排除出現了「超級傳播者」。

至於百多名感染者均為無症狀感染者，王廣發稱，一方面可能因病人大多數處於疾病早期，二是由於當地反應比較迅速，可能在病人出現症狀前已經追蹤到。但王強調，真正的無症狀感染者是指自感染病毒後從始至終沒有症狀，根據以往經驗，這類病人比例比較少，絕大多數還是有較明顯的發燒、呼吸感染等症狀。他預計，此次喀什的138宗無症狀感染者中，可能有很多人會在隔離期間出現症狀。

至於喀什民眾近期流向方面，據資料顯示，今年中秋節和十一假期間，喀什全市共接待遊客74.42萬人次。從10月10日至10月24日，喀什地區熱門遷出地前三位分別是新疆烏魯木齊、青海海東市以及新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州，三地遷出人口比例超過遷出人口的70%。前十熱門遷出地，除新疆、青海和甘肅所屬地區外，僅有陝西西安上榜。

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