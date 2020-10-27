五中全會｜分析：前湖北書記蔣超良成人事變動焦點 經濟目標或不設具體數字

中共19屆五中全會昨日舉行。中央社報道，高層人事雖非重點議題，但因武漢肺炎疫情爆發而下台的前湖北省委書記蔣超良、武漢市委書記馬國強是否離開中央委員會，成為五中全會的人事異動指標。此外，在中國經濟增長放緩、疫情反噬及西方圍堵下，有分析認為，「十四五規劃」有可能將經濟增長目標設定為範圍較大或較模糊的數字，甚至也有可能不設具體目標數字。

今年1月，疫情在武漢爆發後不久，蔣超良、馬國強即被調離湖北省委書記及武漢市委書記職務。其中，蔣超良是目前已知中共官方為疫情究責的最高層官員，二人至今未有新職。

蔣超良目前仍擁有中共中央委員身分，馬國強則是中共中央候補委員，加上二人下台後未有新職。五中全會是否將蔣、馬二人剔除出中央委員會，甚至進一步處分，作為疫情的最終究責，將是五中全會較能預測的人事異動指標。

至於「十四五」規劃，新加坡聯合早報報道，中原銀行首席經濟師王軍認為，中美之間以「競爭為主、合作為輔」的全面競合新格局，極有可能成為貫穿「十四五」甚至更長歷史階段的現象。

王軍指出，「十四五」規劃和「2035年遠景目標」的意義不僅在具體規劃，更在於「凝聚信心」。至於中共總書記習近平的「雙循環」主張，將是「十四五」規劃的核心理念，意在減少對外部市場和技術的依賴，且保障中國的發展不受世界經濟和地緣政治動盪影響。

中國歷次提出的五年規劃，都會提出經濟成長目標，像是「十三五」規劃就設定在每年「6.5%以上」。但王軍認為，在不利因素下，「十四五」規劃可能會設定一個較低且靈活的成長區間，甚至打破慣例不設定明確目標數字，總之就是有可能淡化經濟成長目標。

中央社

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