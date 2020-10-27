天下圍中｜印美簽協議分享敏感衞星數據 增強武器威力制衡中國

印度國防部今日表示，印度將與美國簽署軍事協議，共享敏感衞星數據，兩國並已展開高層安全對話，用意是反制中國持續擴增勢力。

路透社報道，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及國防部長埃斯柏（Mark Esper）已飛抵印度新德里與印度高層會談。兩國外長及國防部長今日進行正式「2加2」會談之前，埃斯柏已先與印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）碰面。

印度國防部表示，兩人談到即將簽署的「地理空間基本交流與合作協定」（Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-Spatial Cooperation, BECA）。印度國防部在聲明中表示：「兩位部長對（美國訪團）這次來訪要簽署的BECA都表示很滿意。」

依據協定，印度將可取得導彈及武裝無人機鎖定目標所必須的地形、航海及航空數據。印度國防部還表示，美國將在售予印度的飛機上提供先進導航輔助及航空電子設備。

美國的軍火商自2007年以來，已賣給印度超過210億美元（約1,627億港元）的武器，華府一直敦促印度政府簽署允許分享敏感資料及加密通訊的協議，以便更加善用高端軍事設備。

另外，印度、美國及日本11月將在孟加拉灣舉行海軍演習，埃斯柏也歡迎澳洲加入。

中國一向反對這種多邊軍事演習，認為這是衝着中國而來，因此印度長期盡量避免擴大演習規模。但分析家認為，自從今夏印度與中國發生邊境衝突、造成20名印度軍人喪命後，印度民情對北京反感，促使印度與美國建立更緊密的關係。

蓬佩奧也已與印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）會面，但目前未有相關消息。

蓬佩奧結束印度行程後，將赴斯里蘭卡和馬爾代夫。中國過去大舉金援這兩個國家，提供各種基礎設施，引起印度及美國警覺。

綜合報道

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