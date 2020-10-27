內蒙古4廳級貪官 罕見同日落馬

內蒙古自治區紀委監委今（27日）罕見地通報整治4名正廳級官員，內媒形容是「反腐工作再現大手筆」，4人分別曾在地方政府、安監系統、國資系統及司法系統長期擔任重要崗位。

4名落馬官員包括：內蒙古自治區應急管理廳黨委書記、廳長王俊峰；內蒙古自治區司法廳原黨委書記、廳長兼自治區監獄管理局黨委書記徐呼和；內蒙古自治區國有資產監督管理委員會原黨委書記、主任蘇和；呼倫貝爾市政協黨組書記、主席李才。

王俊峰、李才為任內被查，而蘇和、徐呼和分別於2018年5月、6月退休。

4名落馬官員簡歷：

李才，蒙古族，1962年7月出生，呼倫貝爾市阿榮旗人，大學學歷，工商管理碩士，1990年5月加入中國共產黨，1982年7月參加工作。李才曾任滿洲里市委副書記、市長，呼倫貝爾市委常委、政府副市長，2017年2月任呼倫貝爾市政協黨組書記、主席。

王俊峰，漢族，1964年12月出生，內蒙古固陽縣人，大學學歷，1987年6月加入中國共產黨，1988年7月參加工作，內蒙古自治區第十屆紀律檢查委員會委員。王俊峰曾任內蒙古自治區經濟和信息化委員會（國防科學技術工業辦公室）副主任、黨組成員兼煤炭工業局局長，內蒙古自治區安全生產監督管理局黨組書記、局長，內蒙古自治區應急管理廳黨組副書記、廳長，2020年3月任內蒙古自治區應急管理廳黨委書記、廳長。

蘇和，蒙古族，1955年4月出生，黑龍江省肇源人，大學學歷，1982年1月加入中國共產黨，1971年3月參加工作。蘇和曾任包頭市委常委、昆都侖區委書記，錫林郭勒盟盟委副書記、行署常務副盟長，自治區經濟貿易委員會黨組成員、副主任，自治區政府國有資產監督管理委員會黨委委員、副主任，自治區政府國有資產監督管理委員會黨委書記、主任，自治區人大常委會委員、法制委員會委員。

徐呼和，蒙古族，1954年10月出生，內蒙古呼和浩特人，大學學歷，1975年9月加入中國共產黨，1970年9月參加工作。徐呼和曾任自治區警察廳黨委委員、紀委書記，自治區政法委副書記，自治區司法廳黨委書記、廳長兼自治區監獄管理局黨委書記，自治區第十二屆人民代表大會常務委員會委員，自治區第十二屆人民代表大會法制委員會副主任委員、自治區人大常委會委員。

澎湃新聞網

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