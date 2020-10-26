大學新生跑400米後猝死 家屬要求公開CCTV被拒

陝西西安工業大學一名大一新生小胡參加軍訓時，跑了400米後死亡。胡父事後收到校方通知，說：「跑完了孩子坐在草地上就倒下去了。」胡父質疑，兒子身體一向很好，要求校方公開事發時的閉路電視片段，不過遭校方拒絕。上周五（23日），家屬們在校門外拉布條抗議。

胡父指，小胡本月7日從南京出發，8日抵西安，9日就參加軍訓；送走兒子10日後，竟收到他的死訊，「孩子在事發當天的上午10點40分左右，還給我發很多條微信，一切都很正常，下午7點以後就沒有消息了 。」胡父指，醫生說小胡因爆發性心肌炎死亡，家族也沒有這種心臟病歷史。

此外，小胡在19日去世；胡父在兒子手機的通訊紀錄發現，學校的企業微信群組提醒學生21日要空肚抽血檢查，猜測校方在發生意外後才安排應對措施，又指自己隨後被教師踢出群組。

胡父要求學校公開事發時的閉路電視畫面，但校方要求他先到派出所請示，警方則稱，已排除是刑事案件，故沒權力介入。胡父引述校方22日指，出於人道主義，打算賠償家屬5萬元人民幣（約5.8萬港元）補償，但胡家拒絕，指要知道真相；隔天前往學校大門拉布條反映事件，要求解釋孩子死因，學校書記說：「既然你們來學校鬧，那我們也不管了。」事後拒絕支付賠償金。

內媒向校方查詢，被告知向學校宣傳部了解，但學校宣傳部電話沒人接聽。

新浪微博／梨視頻

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