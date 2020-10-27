糧食危機｜傳粟米價飆3成 米商「1車1定價」 農業農村部：豐收實降價

內地今年飽受疫情及大水災打擊，糧食價格出現異常，有傳粟米收購價創4年新高，湖南、江西、湖北等多家米商預告糧食減產，收購價不斷上升要「1車1定價」。農業農村部周二（27日）解畫指，粟米今年豐收已成定局，又指豬肉供應越來越好，價格會逐步回落至正常。

內地媒體日前報道，粟米價格今年已上漲逾3成，每噸收購價達2,600元人民幣（下同，約3,008港元），創4年新高。黑龍江省富錦市更出現買辦直接到農地「搶收」情況。報道又引述糧食收購企業消息，指目前粟米日收購量約1.5萬噸，僅為往年同期一半。

至於粟米價飆升原因，有傳是缺口量大，約欠2,800萬噸，以及東北地區受颱風影響減產有關。

粟米之外，大米供應也似出現困難。網上近日流傳多張湖南、湖北、江西等產糧大省的不同糧食公司通告，指因疫情及持續下雨，致稻谷產量較往年銳減3成，大米價格要調整，甚至可能出現每車價格不一情況，估計未來1至2個月，每噸大米最少要加價200至500元（約231至578港元）。

農業農村部總經濟師魏百剛周二在國務院新聞辦記者會上回應糧價問題。他表示，最近粟米價格上漲，原因與需求旺盛，例如活豬生產加快令飼料需求上升；農民惜售；及疫情影響令國內外對糧食的資本炒作有升溫現象有關。

魏百剛強調，目前粟米預計收穫已逾9成，今年豐收已成定局，價格難以繼續上漲。他指，往後要發揮市場配置資源的決定性作用，農業農村部會與有關部門做好粟米供給工作，增加糧食生產供應，及收割晾曬烘乾等工作，確保秋糧豐收到手和及早上市。

至於受非洲豬瘟影響，有業界估計豬肉價格高企的問題，要待2021年下半年才能回落到正常範圍。

魏百剛表示，至今年9月底，全國生豬數量達到3.7億頭，恢復到2017年末的84%，能繁母豬存欄達到3,822萬頭，恢復到2017年末的86%。豬肉價已連續8周回落，集貿市場價格每公斤49.23元（約57港元），比今年2月份的最高點低了10.41元（約12港元）。

他又指，綜合考慮生豬生產恢復情況、豬肉進口、消費需求等因素，預計明年元旦及農曆新年，豬肉供應會較去年同期增加3成左右，價格會較去年同期低，不會再大幅上漲。

大米供應方面，農業農村部副部長劉煥鑫表示，中國糧食產量連續6年超過1.3萬億斤，產能再上一個新台階。水稻、小麥自給率保持在100%以上，玉米自給率超過95%。

澎湃新聞／路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！